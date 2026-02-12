ICONSPORT_332453_0032

PL : Arsenal surpris par Brentford

Premier League12 févr. , 22:54
parAlexis Rose
1
26e journée de Premier League :
Stade Gtech Community.
Brentford - Arsenal : 1-1.
Buts : Lewis-Potter (71e) pour Arsenal ; Madueke (61e) pour Arsenal.
Malgré ce match nul, Arsenal conserve la tête de la Premier League avec quatre points d’avance sur Manchester City.
1
