ASSE : Stassin change tout pour monter en Ligue 1

ASSE21 janv. , 11:30
parNathan Hanini
Retenu par Saint-Etienne cet été sur le mercato, Lucas Stassin semble désormais tourné vers l’ASSE pour cette deuxième partie de saison.
De retour mi-décembre après une blessure au mollet, Lucas Stassin peine à revenir à son meilleur niveau. Le buteur belge n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 23 septembre dernier du côté d’Amiens en Ligue 2. Le buteur belge interroge et suscite quelques critiques au sein du club du Forez. Mais l’international espoirs des Diables Rouges semble se remettre en question.
Le buteur de 21 ans est tourné vers Saint-Etienne et l’objectif de remonter en Ligue 1. Dans une interview pour le Progrès, le père du joueur s’est exprimé en expliquant les changements mis en place par l’attaquant. « Il n’était pas bien dans sa tête, pas bien physiquement non plus. Il ne s’entraînait pas bien. (...) Après tout ce qu’il a vécu cet été, c’est normal, » explique-t-il. Le Belge a changé de préparateur physique personnel. Mais surtout sa tête est tournée à 100% vers l’AS Saint-Etienne. Après un départ avorté cet été, Stassin a digéré et veut rester dans le Forez pour la deuxième partie de saison.

Stassin change tout

L’ancien buteur de Westerlo veut aider les Verts à retrouver l’élite du football français. Une remise en question bien vue au sein de l’ASSE. « De quoi en ravir plus d'un en interne, où beaucoup le voient performer dans les prochains mois », dévoile le média Peuple Vert. Son entraîneur Eirik Horneland n’a pas hésité à voler à son secours ce week-end après la courte victoire face à Clermont. « C'était assez difficile de la part du public de le siffler. Il a fait de son mieux sur cette rencontre. (...) Il a tout mon respect », a déclaré l'entraîneur norvégien après la rencontre. Désormais Saint-Etienne va devoir enchaîner à Reims ce samedi en comptant sur un Lucas Stassin des grands soirs pour espérer s’imposer.

