Il pleut des victoires à l’ASSE, Montanier attend mieux

L'ASSE va mieux, mais le jeu pratiqué par son équipe ne convainc clairement pas un Philippe Montanier qui veut voir ses joueurs maitriser enfin totalement un match, samedi à Pau.

En entraineur expérimenté, Philippe Montanier apprécie certainement que son retour sur les bancs de touche se concrétise par une série de trois victoires consécutives. Dans un championnat très serré en haut du classement, cet enchainement a suffi pour remettre les Verts aux deux premières places, synonyme de montée directe. Mais que ce soit contre Guingamp ou Laval, l’ASSE n’a clairement pas impressionné.

Montanier réclame un match référence à ses joueurs

Le nouveau coach de la formation du Forez en est conscient, et il a décidé d’augmenter son degré d’exigence. Face à une équipe de Pau qui a volé en éclats dans le Chaudron au match aller, l’ancien coach de Toulouse a demandé à ses joueurs de montrer ce qu’ils savaient faire de mieux, pour enfin avoir une bonne base de travail pour la fin de la saison.

« Pau est une équipe pas facile à manier à domicile notamment. Ils ont récemment battu le Red Star, ils ont failli faire tomber Troyes. Ils ont, je pense, un mauvais souvenir du match aller. On s’attend à un match compliqué face à l’une des meilleures attaques du championnat, qui va très vite devant et est très adroite. C’est un bon test pour nous, peut-être le moment de faire notre meilleur match ! Ce que j’aimerais avoir, c’est un match de référence. Et j’espère que ce sera face à Pau » a demandé Philippe Montanier, qui sait que le match entre le Red Star et Le Mans peut aussi faire des dégâts chez ses poursuivants.

De quoi voir enfin une ASSE convaincante et qui pourrait s’offrir un petit matelas d’avance en vue de la montée. Car dans le même temps, Reims ira à Montpellier et Troyes jouera à Amiens.