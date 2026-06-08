L'ASSE officialise la signature de Ian Cathro comme entraîneur

L'AS Saint-Etienne a officialisé ce lundi soir la nomination de l'Ecossais Ian Cathro au poste d'entraîneur à la place de Philippe Montanier. Cathro arrive du club portugais d'Estoril, où il avait encore deux ans de contrat.

« Je sais que l’AS Saint-Étienne est un club à part, avec une attente très forte et une responsabilité particulière envers ses supporters. Ce qui m’attire ici, c’est la possibilité de construire quelque chose de clair : une équipe qui sait ce qu’elle veut faire, qui travaille avec intensité, qui aide les joueurs à progresser et qui avance avec courage. Il y a beaucoup d’énergie autour de ce club. Notre rôle sera de la transformer en travail, en exigence et en progrès sur le terrain », a confié le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne.

De son côté, Ivan Gazidis s'est félicité de cette signature du technicien écossais. « Ian s’est construit un parcours singulier. Il n’arrive pas avec une trajectoire conventionnelle, mais avec une expérience très riche de l'entraînement, du développement des joueurs et de plusieurs cultures footballistiques. Nous avons été particulièrement impressionnés par sa capacité à donner une direction claire à une équipe, à faire progresser les joueurs et à créer un environnement de travail exigeant. À Estoril, il a montré qu’il pouvait faire avancer un club avec méthode, identité et stabilité. C’est précisément ce que nous voulons installer à l’AS Saint-Étienne », a expliqué le président des Verts.