Horneland a trouvé le problème à l'ASSE, ce n'est pas lui

L’AS Saint-Etienne aura à cœur de se relancer ce samedi en Ligue 2 du côté d’Annecy. Les Verts ont été battus à domicile la semaine passée par Le Mans. Le club du Forez a enchaîné une deuxième défaite en trois matchs. Eirik Horneland a pris la parole cette semaine.

Après une prestation brouillonne, l’ AS Saint-Etienne doit relancer la machine cette semaine à Annecy. Les Verts ont laissé filer Troyes en tête de la Ligue 2 après une défaite face au Mans. Le club du Forez subit quelques critiques depuis quelques semaines suite à deux défaites sur les trois dernières journées. Eirik Horneland s’est donc exprimé devant la presse pour répondre aux questions. Le technicien norvégien ne veut pas changer son fusil d’épaule, mais le constat est clair, l’ASSE prend trop de buts.

Horneland a la solution

L’ancien entraîneur du SK Brann a dressé un constat implacable, son équipe concède trop d'occasions et de buts. Mais ce n’est pas pour cela qu’Horneland changera son dispositif. Pour lui, le problème ne vient pas de là. « Depuis un an, on prend trop de buts à mon goût, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit qu'un sujet tactique. Il y a beaucoup de buts qui ont été encaissés par manque de concentration, » explique-t-il avant d’évoquer le match de la semaine dernière.

« Sur notre dernière rencontre, par exemple, la première arrive sur une touche qui nous a transpercés. Ce qui nous manque, c'est plus de la concentration que de l'organisation. Il y a aussi ce ballon qui a été envoyé directement par le gardien et qui nous a surpris. On n'a pas couvert la surface de réparation. Puis, il y a eu ce troisième but encaissé sur pénalty où je pense que l'arbitre s'est trompé. Pour moi, ce n'est pas au niveau tactique qu'il va falloir faire des ajustements Mais c'est plutôt un sujet de concentration, » conclut-il. Saint-Etienne devra donc résoudre ses problèmes de concentration à Annecy samedi avant de recevoir Pau avec une mission, éviter une troisième défaite consécutive à domicile.