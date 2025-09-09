Ekwah six mois au placard, l'ASSE a tranché

Révolté que l’ASSE ait levé son option d’achat au mois de juin, Pierre Ekwah a refusé de s’entraîner et de jouer avec les Verts depuis le début de saison. Un comportement que le milieu de terrain français va payer cher.

Recruté par l’AS Saint-Etienne pour six millions d’euros cet été, Pierre Ekwah n’a pas disputé le moindre match de Ligue 2 depuis le début de la saison. Et pour cause, le milieu de terrain français de 23 ans est révolté que l’ASSE ait levé son option d’achat afin de le recruter en provenance de Sunderland. Pierre Ekwah avait signifié à ses dirigeants qu’il voulait rester en Angleterre ou partir ailleurs, mais qu’il n’envisageait pas une seconde d’évoluer en seconde division française.

Ekwah au placard jusqu'au mercato d'hiver ?

L’ASSE n’a pas tenu compte de l’avis du joueur et a décidé de lever l’option d’achat avec derrière la tête l’idée de le vendre plus cher. Problème, aucun accord n’a été trouvé avec aucun club cet été, malgré des discussions avancées avec Levante fin août. Saint-Etienne et Pierre Ekwah se retrouvent à présent dans une impasse mais selon le site Peuple Vert, la direction stéphanoise n’a pas l’intention de faire de cadeau à l’ancien joueur de Sunderland. Et pour cause, le média spécialisé nous apprend que pour l’instant, aucun retour à l’entraînement n’est prévu pour Pierre Ekwah.

En conflit ouvert avec le club stéphanois, le joueur de 23 ans pourrait ne plus jamais porter le maillot de l’ASSE. « Les discussions entre son entourage et le club se font rares, et l’on se dirige plutôt vers une relation qui ne cesse de se tendre. Si rien n'est acté, il est peu probable de revoir Pierre Ekwah en Vert » indiquent nos confrères, qui ajoutent par ailleurs que le joueur formé au FC Nantes pourrait par conséquent être mis au placard durant toute la première partie de saison et ne pas être utilisé par Eirik Horneland en Ligue 2.

Une situation qui a de fortes chances de s’étendre jusqu’au mercato hivernal. En janvier prochain, une solution sera peut-être trouvée pour que Pierre Ekwah quitte l’ASSE et que tout le monde sorte gagnant de cette affaire. Reste que pour Saint-Etienne, vendre son joueur pour une somme inférieure à 6 millions d’euros n’est pas envisageable. Les clubs intéressés sont donc prévenus, il faudra passer à la caisse pour sortir le milieu de terrain d’1m89 de l’AS Saint-Etienne.