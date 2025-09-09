Pierre Ekwah
Pierre Ekwah

Ekwah six mois au placard, l'ASSE a tranché

ASSE09 sept. , 13:40
parCorentin Facy
Révolté que l’ASSE ait levé son option d’achat au mois de juin, Pierre Ekwah a refusé de s’entraîner et de jouer avec les Verts depuis le début de saison. Un comportement que le milieu de terrain français va payer cher.
Recruté par l’AS Saint-Etienne pour six millions d’euros cet été, Pierre Ekwah n’a pas disputé le moindre match de Ligue 2 depuis le début de la saison. Et pour cause, le milieu de terrain français de 23 ans est révolté que l’ASSE ait levé son option d’achat afin de le recruter en provenance de Sunderland. Pierre Ekwah avait signifié à ses dirigeants qu’il voulait rester en Angleterre ou partir ailleurs, mais qu’il n’envisageait pas une seconde d’évoluer en seconde division française.

Ekwah au placard jusqu'au mercato d'hiver ?

L’ASSE n’a pas tenu compte de l’avis du joueur et a décidé de lever l’option d’achat avec derrière la tête l’idée de le vendre plus cher. Problème, aucun accord n’a été trouvé avec aucun club cet été, malgré des discussions avancées avec Levante fin août. Saint-Etienne et Pierre Ekwah se retrouvent à présent dans une impasse mais selon le site Peuple Vert, la direction stéphanoise n’a pas l’intention de faire de cadeau à l’ancien joueur de Sunderland. Et pour cause, le média spécialisé nous apprend que pour l’instant, aucun retour à l’entraînement n’est prévu pour Pierre Ekwah.
En conflit ouvert avec le club stéphanois, le joueur de 23 ans pourrait ne plus jamais porter le maillot de l’ASSE. « Les discussions entre son entourage et le club se font rares, et l’on se dirige plutôt vers une relation qui ne cesse de se tendre. Si rien n'est acté, il est peu probable de revoir Pierre Ekwah en Vert » indiquent nos confrères, qui ajoutent par ailleurs que le joueur formé au FC Nantes pourrait par conséquent être mis au placard durant toute la première partie de saison et ne pas être utilisé par Eirik Horneland en Ligue 2.
ICONSPORT_252937_0078 (1)
Une situation qui a de fortes chances de s’étendre jusqu’au mercato hivernal. En janvier prochain, une solution sera peut-être trouvée pour que Pierre Ekwah quitte l’ASSE et que tout le monde sorte gagnant de cette affaire. Reste que pour Saint-Etienne, vendre son joueur pour une somme inférieure à 6 millions d’euros n’est pas envisageable. Les clubs intéressés sont donc prévenus, il faudra passer à la caisse pour sortir le milieu de terrain d’1m89 de l’AS Saint-Etienne.
Articles Recommandés
ICONSPORT_269776_0276
Equipe de France

Rabiot conspué au Parc des Princes

cdm 2026 programme et resultats des matchs de mardi iconsport 269307 0016 398547
Foot Europeen

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_269776_0269
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

ICONSPORT 269776 0168
Equipe de France

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Fil Info

23:16
Rabiot conspué au Parc des Princes
22:55
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
22:50
CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande
22:50
Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?
22:16
Cristiano Ronaldo égale un époustouflant record
22:00
Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME
21:44
France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry
21:30
Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier
21:00
Rennes vire encore deux joueurs

Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading