L'ASSE vise encore trois transferts

Par Corentin Facy

Le mercato a fermé ses portes en France, mais cela n’empêche pas l’AS Saint-Etienne de rester actif sur le marché des transferts. Les Verts espèrent vendre encore trois joueurs dans les pays où les clubs sont encore autorisés à recruter.

Le mercato estival a été très productif à l’AS Saint-Etienne, avec 25 millions d’euros dépensés pour faire venir des joueurs tels que Lamba, Ferreira, Cardona ou encore Jaber, Duffus et Bernauer. Sur le papier, l’ASSE a de loin le meilleur effectif de Ligue 2, un constat qu’il faudra confirmer sur le terrain pour décrocher la montée en fin de saison. Depuis lundi soir, les Verts n’ont plus le droit de recruter, à l’instar des autres clubs français. Cela n’empêche, la direction stéphanoise reste à pied d’oeuvre sur le marché des transferts, avec l’objectif de boucler trois départs dans les pays où le mercato est encore ouvert. Selon les informations du Progrès, les situations de Pierre Ekwah, d’Yvann Maçon et de Dylan Batubinsika sont à suivre.

Trois départs toujours espérés à l'ASSE

Les marchés norvégiens, autrichiens, belges, saoudiens, grecs, russes, turcs et mexicains sont encore ouverts. De quoi envisager des départs pour ces trois indésirables de l’ASSE. « Le club stéphanois ne compte plus sur eux, mais n’a pas trouvé de point de chute pour ces deux hommes » écrit le quotidien régional en ce qui concerne Maçon et Batubinsika, deux joueurs que Horneland ne veut pas garder dans le Forez. Le Progrès révèle par ailleurs que Batubinsika reste en contacts avec plusieurs clubs turcs, et qu’un départ est donc possible. En ce qui concerne Maçon en revanche, c’est le grand flou tant le latéral droit est « sans solution ». Son avenir pourrait donc continuer à s’écrire à Saint-Etienne. Le cas Pierre Ekwah est encore différent, le joueur refusant de s’entraîner depuis la reprise. Son transfert à Levante n’a pas abouti et on ignore pour l’heure comment l’ASSE gèrera ce dossier très épineux.