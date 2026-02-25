ICONSPORT_279591_0117
Mayulu PSG

PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

PSG25 févr. , 18:00
parHadrien Rivayrand
4
Le Paris Saint-Germain a des chances de se séparer de certains joueurs importants l'été prochain. Senny Mayulu pourrait notamment quitter le navire, alors qu’il n’arrive pas à trouver un accord avec le club de la capitale pour prolonger son contrat.
Tout va très vite dans le monde du football et cela est encore plus vrai au PSG. Senny Mayulu bénéficie de la confiance du club, mais aussi de celle de Luis Enrique. Cependant, les négociations autour des prolongations ne sont pas toujours simples. Selon certains échos, le milieu de terrain éprouve des difficultés à s’entendre avec les champions d’Europe sur les termes de son nouveau contrat. Dans ce contexte, le Paris Saint-Germain pourrait être amené à se séparer de lui, comme le laisse entendre Benoît Trémoulinas.

Mayulu, un destin déjà scellé ? 

Lors d'un passage sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet donné son ressenti sur la situation autour du crack parisien : « Mayulu avec ce qu’il a fait, il y a quand même une belle proposition. Quand je vois qu’ils ne sont pas tombés d’accord sur l’aspect financier, ça tic un petit peu. Clairement, je ne serais pas surpris que le Paris Saint-Germain le vende cet été parce qu’ils savent que derrière il y a d’autres jeunes qui vont arriver.
Je ne serais pas surpris que s’ils ne trouvent pas de compromis… A chaque fois on se posait des questions et on était déçus que les Titis parisiens ne jouaient pas. Là il a joué, il a marqué des buts. S’il n’y a pas de compromis ils le vendront ».

Lire aussi

PSG : Le groupe pour Monaco, Dembélé forfaitPSG : Le groupe pour Monaco, Dembélé forfait
À noter que plusieurs clubs de Premier League s’intéressent à Senny Mayulu, tout comme certaines équipes de Série A. Le milieu de terrain ne sera pas bradé par le Paris Saint-Germain, qui attend près de 40 millions d’euros pour examiner toute offre concernant le natif du Blanc-Mesnil.
4
Articles Recommandés
Ousmane Dembélé ICONSPORT_350033_0337
PSG

« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique

ICONSPORT_282835_0049
Ligue des Champions

Real Madrid - Benfica : les compos (21h sur Canal+Foot)

ICONSPORT_312883_0682
Ligue des Champions

PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)

Jean-Michel Aulas ICONSPORT_360354_0035
OL

OL : Racisme au Groupama Stadium, Aulas nie en bloc

Fil Info

25 févr. , 20:00
« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique
25 févr. , 19:55
Real Madrid - Benfica : les compos (21h sur Canal+Foot)
25 févr. , 19:53
PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)
25 févr. , 19:40
OL : Racisme au Groupama Stadium, Aulas nie en bloc
25 févr. , 19:20
TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?
25 févr. , 19:00
Un célèbre consultant envoie Nantes en Ligue 2
25 févr. , 18:40
L'OM et Greenwood, la séparation se précise
25 févr. , 18:20
60 ME sur Pape Gueye, Manchester United a craqué

Derniers commentaires

« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique

On parle d un joueur qui a joué 65 matchs toutes compétitions, l an dernier; qui n a eu que très peu de repos a l inter saison et aucune préparation physique, sans compter que sa 1ere blessure lui a fait perdre le peu de rythme qu il avait, il faut donc etre stupidebpoir ne pas comprendre que tout cela joue sur le physique d un joueur qui avait deja une propension à se blesser

TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?

Pour Lyon c’est simple OL TV

TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?

Les matchs amicaux c'est une bonne idée, c'est toujours la croix et la bannière pour voir jouer son club

PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Toi le roi des crétin tu peux parler 🤣😂🤣

PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Ferme ta gueule imbécile rageux c pas tt le monde ki se couche devant le Quatar

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading