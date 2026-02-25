PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Le Paris Saint-Germain a des chances de se séparer de certains joueurs importants l'été prochain. Senny Mayulu pourrait notamment quitter le navire, alors qu’il n’arrive pas à trouver un accord avec le club de la capitale pour prolonger son contrat.

Tout va très vite dans le monde du football et cela est encore plus vrai au PSG . Senny Mayulu bénéficie de la confiance du club, mais aussi de celle de Luis Enrique. Cependant, les négociations autour des prolongations ne sont pas toujours simples. Selon certains échos, le milieu de terrain éprouve des difficultés à s’entendre avec les champions d’Europe sur les termes de son nouveau contrat. Dans ce contexte, le Paris Saint-Germain pourrait être amené à se séparer de lui, comme le laisse entendre Benoît Trémoulinas.

Mayulu, un destin déjà scellé ?

Lors d'un passage sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet donné son ressenti sur la situation autour du crack parisien : « Mayulu avec ce qu’il a fait, il y a quand même une belle proposition. Quand je vois qu’ils ne sont pas tombés d’accord sur l’aspect financier, ça tic un petit peu. Clairement, je ne serais pas surpris que le Paris Saint-Germain le vende cet été parce qu’ils savent que derrière il y a d’autres jeunes qui vont arriver.

Je ne serais pas surpris que s’ils ne trouvent pas de compromis… A chaque fois on se posait des questions et on était déçus que les Titis parisiens ne jouaient pas. Là il a joué, il a marqué des buts. S’il n’y a pas de compromis ils le vendront ».

À noter que plusieurs clubs de Premier League s’intéressent à Senny Mayulu, tout comme certaines équipes de Série A. Le milieu de terrain ne sera pas bradé par le Paris Saint-Germain, qui attend près de 40 millions d’euros pour examiner toute offre concernant le natif du Blanc-Mesnil.