Bardeli propulsé à l'ASSE par un échange imprévu ?

ASSE07 janv. , 18:00
parCorentin Facy
En quête d’un renfort au milieu de terrain durant ce mercato hivernal, l’ASSE rêve toujours d’Enzo Bardeli. Hasard ou pas, Dunkerque s’intéresse de son côté à un joueur très peu utilisé par Eirik Horneland chez les Verts.
Le mercato hivernal est pour l’instant très calme à l’AS Saint-Etienne et pourtant, le besoin majeur de ce mois de janvier a clairement été identifié. Les Verts souhaitent se renforcer au milieu de terrain, où Eirik Horneland ne dispose pas de suffisamment de solutions à son goût, notamment en raison de l’épisode Pierre Ekwah. Dans ce secteur de jeu, l’ASSE fait d’Enzo Bardeli une priorité depuis plusieurs mois. En fin de contrat avec Dunkerque à la fin de la saison, le milieu de terrain de 24 ans pourrait néanmoins terminer la saison avec le club nordiste.
Hasard ou pas, Dunkerque est en tout cas très intéressé par un joueur… de l’ASSE. A en croire les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’actuel sixième de la Ligue 2 a contacté la direction stéphanoise pour obtenir des renseignements sur la situation de Maedine Makhloufi. Malgré un gros déficit au poste de latéral gauche, le joueur de 20 ans n’a pas été utilisé par Eirik Horneland en Ligue 2 depuis le début de la saison. En fin de contrat en juin prochain, il suscite un vif intérêt de Dunkerque, qui espère pouvoir avancer rapidement sur ce dossier. Ce n’est toutefois pas gagné puisque le dirigeant stéphanois Huss Fahmy « ne répond pas », rapporte l’insider.

Du côté de Saint-Etienne, cet intérêt de Dunkerque pourrait pourtant être vu d’un très bon oeil. Et pour cause, la direction forézienne a ici une occasion en or de proposer à son homologue nordiste un potentiel échange entre Maedine Makhloufi -en plus d’une somme d’argent- et Enzo Bardeli. Reste à voir ce que le club nordiste penserait d’un tel deal. L’avis du milieu de terrain français de 24 ans sera également à prendre en compte. D’autant que celui qui a marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives avec Dunkerque cette saison n’a pas caché lors d’une récente interview qu’il était plutôt dans l’optique de terminer la saison proprement avec le club qu’il a rejoint en 2022 avant de faire tranquillement le point sur son avenir l’été prochain.
