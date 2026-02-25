60 ME sur Pape Gueye, Manchester United a craqué

Champion d’Afrique avec le Sénégal cet hiver, le milieu Pape Gueye a tapé dans l’œil de Manchester United. Le club anglais considère l’ancien Marseillais comme un potentiel successeur de Casemiro et se prépare à transmettre une offre conséquente à Villarreal.

Deux ans plus tard, l’Olympique de Marseille peut encore nourrir des regrets. Le club phocéen avait assisté au départ libre de Pape Gueye après son refus de prolonger. Villarreal avait sauté sur l’occasion et pourrait bien en profiter pour réaliser une très belle opération financière. Depuis son arrivée à l’été 2024, le milieu de terrain a fait grimper sa cote sur le marché des transferts. Sa valeur a forcément pris une dimension supérieure après la CAN remportée avec le Sénégal cet hiver, d’autant que le Lion de la Teranga a inscrit un but magnifique en finale contre le Maroc (1-0).

Pape Gueye a ainsi attiré l’attention de plusieurs écuries, et plus particulièrement celle de Manchester United. D’après Foot Mercato , les Red Devils considèrent l’ancien Marseillais comme un potentiel successeur de Casemiro, dont le départ libre en juin prochain est déjà acté. Nos confrères confirment la tendance donnée par Fichajes. De son côté, le média espagnol indiquait que le milieu formé au Havre, suivi depuis plusieurs mois, est devenu la priorité de Manchester United. A tel point que les Mancuniens seraient prêts à débourser 60 millions d’euros pour l’attirer.

Villarreal devra céder

Les dirigeants anglais sont persuadés que Pape Gueye pourra apporter sa puissance, de l’équilibre et plus d’efficacité à la récupération. Toutes ces qualités font le bonheur de Villarreal qui ne comptent pas faciliter son départ. Le Sous-marin jaune tient à son milieu sous contrat jusqu’en 2028. Mais une proposition au montant évoqué sera très difficile à refuser. On peut aussi imaginer que Pape Gueye ne restera pas insensible face à l’opportunité de rejoindre un grand d’Europe après la Coupe du monde qu’il disputera probablement cet été.