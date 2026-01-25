ICONSPORT_170947_0571

Changement d'entraineur en vue, l'ASSE drague un ancien du PSG

ASSE25 janv. , 14:20
parGuillaume Conte
L'ASSE se prépare à changer d'entraineur, et courtise Joao Sacramento, ancien adjoint de Christophe Galtier au PSG.
Agitation en cours à l’AS Saint-Etienne, où Eirik Horneland voit son avenir être sérieusement remis en cause par la direction. Une réunion d’urgence a été programmée pour ce dimanche, et elle pourrait visiblement déboucher sur le départ de l’entraineur norvégien. Ce dernier ne parvient plus à trouver les clés pour aider Saint-Etienne à s’imposer en Ligue 2, avec la dernière défaite à Reims malgré la supériorité numérique en point d’orgue.
L’ASSE a, selon plusieurs journalistes, déjà pris les devants pour remplacer Horneland si jamais il venait à prendre la porte. Un premier nom est sorti selon Sacha Tavolieri. Le journaliste belge assure que les Verts ont tâté le terrain avec Joao Sacramento. Un nom pas totalement inconnu en France puisqu’il avait été un adjoint de Christophe Galtier lors du passage de ce dernier au PSG. Il avait d’ailleurs suivi le technicien français à Al-Duhail SC. A 36 ans, le technicien portugais s’est surtout fait connaitre comme adjoint, puisqu’il avait aussi secondé José Mourinho lors du passage de ce dernier à Tottenham.
L’ancien recruteur de Cardiff et de l’AS Monaco, qui avait débuté sa carrière d’adjoint à Lille, possède une carte de visite déjà bien fournie. Mais il n’a connu qu’une seule fois le rôle d’entraineur principalement, c’était à LASK en Autriche pendant seulement deux mois, avant d’être limogé en septembre dernier après cinq défaites en sept matchs. Une expérience complètement manquée, puisque depuis son départ, LASK n'a quasiment connu que des victoires...
Derniers commentaires

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

Mec arrête de parler du connais r au foot lol même à Marseille tu as des joueurs prêter qui joue pas bcp

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Pourquoi les autres ne le font pas ? Pourquoi les saisons précédentes, les autres entraineurs ne l'ont pas fait ? Après ça ne m'étonne pas que les supporters de L1 aiment voir les équipes défensives, ils en bouffent depuis tellement longtemps qu'ils ne semblent vouloir rien d'autre.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Applique tes conseils aussi.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Personnellement, je suis fan de De Zerbi. Déjà par sa passion du foot, c'est tellement cool de le voir si investi, un vrai supporter; mais aussi le jeu qu'il propose. J'aime quand ça joue en transition verticale, j'aime voir que l'on joue avec 4 ou 5 offensifs, j'aime les décrochages, j'aime ce qu'il compte faire de l'équipe. J'espère qu'il sera encore là la saison prochaine.

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

En principe quand tu prend un joueur en prêt c'est pour le faire jouer

