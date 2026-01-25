Changement d'entraineur en vue, l'ASSE drague un ancien du PSG

L'ASSE se prépare à changer d'entraineur, et courtise Joao Sacramento, ancien adjoint de Christophe Galtier au PSG.

Agitation en cours à l’AS Saint-Etienne , où Eirik Horneland voit son avenir être sérieusement remis en cause par la direction. Une réunion d’urgence a été programmée pour ce dimanche, et elle pourrait visiblement déboucher sur le départ de l’entraineur norvégien. Ce dernier ne parvient plus à trouver les clés pour aider Saint-Etienne à s’imposer en Ligue 2 , avec la dernière défaite à Reims malgré la supériorité numérique en point d’orgue.

L’ASSE a, selon plusieurs journalistes, déjà pris les devants pour remplacer Horneland si jamais il venait à prendre la porte. Un premier nom est sorti selon Sacha Tavolieri. Le journaliste belge assure que les Verts ont tâté le terrain avec Joao Sacramento. Un nom pas totalement inconnu en France puisqu’il avait été un adjoint de Christophe Galtier lors du passage de ce dernier au PSG. Il avait d’ailleurs suivi le technicien français à Al-Duhail SC. A 36 ans, le technicien portugais s’est surtout fait connaitre comme adjoint, puisqu’il avait aussi secondé José Mourinho lors du passage de ce dernier à Tottenham.

L’ancien recruteur de Cardiff et de l’AS Monaco, qui avait débuté sa carrière d’adjoint à Lille, possède une carte de visite déjà bien fournie. Mais il n’a connu qu’une seule fois le rôle d’entraineur principalement, c’était à LASK en Autriche pendant seulement deux mois, avant d’être limogé en septembre dernier après cinq défaites en sept matchs. Une expérience complètement manquée, puisque depuis son départ, LASK n'a quasiment connu que des victoires...