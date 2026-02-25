ICONSPORT_282835_0049

Real Madrid - Benfica : les compos (21h sur Canal+Foot)

Ligue des Champions25 févr. , 19:55
parMehdi Lunay
0
Barrage retour de la Ligue des champions
Compo du Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras - Valverde, Güler, Tchouameni, Camavinga - G.Garcia, Vinicius
Compo du Benfica Lisbonne : Trubin - Dahl, Otamendi, Araujo, Dedic - Barreiro, Aursnes - Schjelderup, Rafa Silva, Rios - Pavlidis
0
Derniers commentaires

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Certainement pas rouge direct mais le second jaune , sur Hakikmi, est bien plus évident que le premier. 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Ouille … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)

Si même Pacho se met à faire des blagues, pfff…… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Je pense que les gonzes qui postent ça ont du regarder le match a la radio Hakimi se fait couper en deux c'est même rouge direct Monaco a mis des coups toute la première mi-temps Sans compter les fautes soit disantes intelligentes qui s'appellent fautes cyniques au rugby et qui valent 10 minutes d'exclusion A méditer pour ceux qui changent les règles tous les ans

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Aïe

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading