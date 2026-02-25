Real Madrid - Benfica : les compos (21h sur Canal+Foot)

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Je pense que les gonzes qui postent ça ont du regarder le match a la radio Hakimi se fait couper en deux c'est même rouge direct Monaco a mis des coups toute la première mi-temps Sans compter les fautes soit disantes intelligentes qui s'appellent fautes cyniques au rugby et qui valent 10 minutes d'exclusion A méditer pour ceux qui changent les règles tous les ans