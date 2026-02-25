Mason Greenwood ICONSPORT_339026_0481

L'OM et Greenwood, la séparation se précise

OM25 févr. , 18:40
parCorentin Facy
3
Meilleur buteur de l’OM et sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2029, Mason Greenwood sera très courtisé l’été prochain. Un départ de la star anglaise prend du poids au fil des semaines.
Le départ de Roberto De Zerbi risque d’avoir de très fortes répercussions sur le prochain mercato estival de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, de nombreux joueurs ont rejoint le projet olympien depuis un an et demi pour travailler avec l’entraîneur italien. C’est le cas d’Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, mais pas uniquement. Des joueurs tels que Pierre-Emile Hojbjerg, Geronimo Rulli, Amine Gouiri ou encore Igor Paixao et Mason Greenwood ont été convaincus par le projet olympien… avec Roberto De Zerbi.
Sans l’entraîneur italien, tout va devenir plus difficile pour Marseille, au moins pour conserver tous les joueurs recrutés par l’ex-entraîneur de Brighton. Le cas Mason Greenwood est particulier puisque De Zerbi entretenait un lien très fort avec le papa de la star anglaise. Le meilleur buteur de l’OM est forcément impacté par ce changement d’entraîneur et après deux ans à Marseille, avec un statut incontesté de meilleur joueur et de meilleur buteur, un départ semble inévitable. C’est d’ailleurs ce que pensent les lecteurs de Foot01, interrogés sur ce sujet il y a quelques jours.
Capture d’écran 2026-02-25 à 14.35.25
Selon 71% d’entre vous, Mason Greenwood va partir de Marseille à la fin de la saison contre 29%, qui estiment qu’il est encore possible de voir l’Anglais de 24 ans rester en Provence pour une troisième saison consécutive. Auteur de 23 buts et de 8 passes décisives toutes compétitions confondues, le numéro 10 olympien est sans conteste le facteur X de l’équipe en 2025-2026 et demeure l’un des seuls joueurs à surnager, y compris dans certains matchs où l’équipe a coulé comme à Brest il y a moins d’une semaine.

Greenwood, un départ inévitable ?

Il y a quelques jours, Le Phocéen faisait d’ailleurs les comptes et remarquait qu’avec 14 buts en Ligue 1, Mason Greenwood était seulement à deux unités d’intégrer le top 10 des meilleurs buteurs européens en championnat. C’est dire si la perte de l’Anglais serait préjudiciable et terrible sur le plan sportif pour Marseille. Les Olympiens espèrent récupérer au moins 50 millions d’euros en cas de vente de l’ancienne pépite de Manchester United. Reste à voir quelle sera la position de l’OM vis-à-vis de Greenwood l’été prochain, sachant que tout pourrait aussi dépendre de la qualification ou non de Marseille pour la prochaine Ligue des Champions.

Lire aussi

Enorme bataille pour Greenwood, l'OM a déjà perduEnorme bataille pour Greenwood, l'OM a déjà perdu
3
Articles Recommandés
Ousmane Dembélé ICONSPORT_350033_0337
PSG

« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique

ICONSPORT_282835_0049
Ligue des Champions

Real Madrid - Benfica : les compos (21h sur Canal+Foot)

ICONSPORT_312883_0682
Ligue des Champions

PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)

Jean-Michel Aulas ICONSPORT_360354_0035
OL

OL : Racisme au Groupama Stadium, Aulas nie en bloc

Fil Info

25 févr. , 20:00
« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique
25 févr. , 19:55
Real Madrid - Benfica : les compos (21h sur Canal+Foot)
25 févr. , 19:53
PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)
25 févr. , 19:40
OL : Racisme au Groupama Stadium, Aulas nie en bloc
25 févr. , 19:20
TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?
25 févr. , 19:00
Un célèbre consultant envoie Nantes en Ligue 2
25 févr. , 18:20
60 ME sur Pape Gueye, Manchester United a craqué
25 févr. , 18:00
PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Derniers commentaires

« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique

On parle d un joueur qui a joué 65 matchs toutes compétitions, l an dernier; qui n a eu que très peu de repos a l inter saison et aucune préparation physique, sans compter que sa 1ere blessure lui a fait perdre le peu de rythme qu il avait, il faut donc etre stupidebpoir ne pas comprendre que tout cela joue sur le physique d un joueur qui avait deja une propension à se blesser

TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?

Pour Lyon c’est simple OL TV

TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?

Les matchs amicaux c'est une bonne idée, c'est toujours la croix et la bannière pour voir jouer son club

PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Toi le roi des crétin tu peux parler 🤣😂🤣

PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Ferme ta gueule imbécile rageux c pas tt le monde ki se couche devant le Quatar

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading