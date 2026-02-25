L'OM et Greenwood, la séparation se précise

Meilleur buteur de l’OM et sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2029, Mason Greenwood sera très courtisé l’été prochain. Un départ de la star anglaise prend du poids au fil des semaines.

Le départ de Roberto De Zerbi risque d’avoir de très fortes répercussions sur le prochain mercato estival de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, de nombreux joueurs ont rejoint le projet olympien depuis un an et demi pour travailler avec l’entraîneur italien. C’est le cas d’Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, mais pas uniquement. Des joueurs tels que Pierre-Emile Hojbjerg, Geronimo Rulli, Amine Gouiri ou encore Igor Paixao et Mason Greenwood ont été convaincus par le projet olympien… avec Roberto De Zerbi.

Sans l’entraîneur italien, tout va devenir plus difficile pour Marseille, au moins pour conserver tous les joueurs recrutés par l’ex-entraîneur de Brighton. Le cas Mason Greenwood est particulier puisque De Zerbi entretenait un lien très fort avec le papa de la star anglaise. Le meilleur buteur de l’OM est forcément impacté par ce changement d’entraîneur et après deux ans à Marseille, avec un statut incontesté de meilleur joueur et de meilleur buteur, un départ semble inévitable. C’est d’ailleurs ce que pensent les lecteurs de Foot01, interrogés sur ce sujet il y a quelques jours.

Selon 71% d’entre vous, Mason Greenwood va partir de Marseille à la fin de la saison contre 29%, qui estiment qu’il est encore possible de voir l’Anglais de 24 ans rester en Provence pour une troisième saison consécutive. Auteur de 23 buts et de 8 passes décisives toutes compétitions confondues, le numéro 10 olympien est sans conteste le facteur X de l’équipe en 2025-2026 et demeure l’un des seuls joueurs à surnager, y compris dans certains matchs où l’équipe a coulé comme à Brest il y a moins d’une semaine.

Greenwood, un départ inévitable ?