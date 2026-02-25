Jean-Michel Aulas ICONSPORT_360354_0035

OL : Racisme au Groupama Stadium, Aulas nie en bloc

OL25 févr. , 19:40
parCorentin Facy
0
Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas a été invité sur BFM TV à s’exprimer sur la gestion des supporters violents dont il a eu affaire lorsqu’il était président de l’Olympique Lyonnais.
Jean-Michel Aulas n’est plus le président de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs années, mais certains dossiers lui reviennent en pleine figure en ce mois de février, à quelques jours des élections municipales. Candidat à la mairie de Lyon, l’ancien président de l’OL a notamment été interrogé sur BFM TV sur sa gestion des supporters lyonnais à l’époque où de nombreux incidents à caractère raciste ont éclaté au début des années 2020.
Dans un contexte ultra-tendu à Lyon depuis la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, Jean-Michel Aulas, peu à l’aise sur le sujet des tribunes du Groupama Stadium, a nié en bloc toute forme d’extrémisme et de racisme à l’Olympique Lyonnais. « Il y a toujours eu du ménage, et il faut pour cela évidemment l’avoir vécu au jour le jour » a d’abord lancé Jean-Michel Aulas face aux journalistes et aux autres candidats à la mairie de Lyon, avant de poursuivre avec une réponse plus surprenante.
« Il n’y a jamais eu, à l’extrême droite comme à l’extrême gauche, de personnes qui menaient un certain nombre d’autres [personnes] à des actes racistes. Ce sont des choses absolument absurdes » a ajouté Jean-Michel Aulas. Peu à son aise dans l’exercice du débat politique à quelques jours de l’élection municipale, « JMA » a notamment vu ses interlocuteurs lui rappeler que de nombreux dérapages à caractère raciste avaient éclaté dans les tribunes du Groupama Stadium durant ses années à la présidence du club.
Un sujet extrêmement délicat à Lyon dans le contexte actuel et sur lequel Jean-Michel Aulas n’a pas trop voulu s’épancher alors qu’Alexandre Dupalais, candidat RN à la mairie de Lyon, a volé à son secours, affirmant que « accuser Jean-Michel Aulas d’être complice de la mort de Quentin Deranque, ça va assez loin ». De quoi sauver l’ex-président de l’OL dans un débat où il commençait sérieusement à perdre pied.
0
Articles Recommandés
Ousmane Dembélé ICONSPORT_350033_0337
PSG

« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique

ICONSPORT_282835_0049
Ligue des Champions

Real Madrid - Benfica : les compos (21h sur Canal+Foot)

ICONSPORT_312883_0682
Ligue des Champions

PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)

Fil Info

25 févr. , 20:00
« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique
25 févr. , 19:55
Real Madrid - Benfica : les compos (21h sur Canal+Foot)
25 févr. , 19:53
PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)
25 févr. , 19:20
TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?
25 févr. , 19:00
Un célèbre consultant envoie Nantes en Ligue 2
25 févr. , 18:40
L'OM et Greenwood, la séparation se précise
25 févr. , 18:20
60 ME sur Pape Gueye, Manchester United a craqué
25 févr. , 18:00
PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Derniers commentaires

« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique

On parle d un joueur qui a joué 65 matchs toutes compétitions, l an dernier; qui n a eu que très peu de repos a l inter saison et aucune préparation physique, sans compter que sa 1ere blessure lui a fait perdre le peu de rythme qu il avait, il faut donc etre stupidebpoir ne pas comprendre que tout cela joue sur le physique d un joueur qui avait deja une propension à se blesser

TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?

Pour Lyon c’est simple OL TV

TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?

Les matchs amicaux c'est une bonne idée, c'est toujours la croix et la bannière pour voir jouer son club

PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Toi le roi des crétin tu peux parler 🤣😂🤣

PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Ferme ta gueule imbécile rageux c pas tt le monde ki se couche devant le Quatar

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading