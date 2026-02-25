OL : Racisme au Groupama Stadium, Aulas nie en bloc

Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas a été invité sur BFM TV à s’exprimer sur la gestion des supporters violents dont il a eu affaire lorsqu’il était président de l’Olympique Lyonnais.

Jean-Michel Aulas n’est plus le président de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs années, mais certains dossiers lui reviennent en pleine figure en ce mois de février, à quelques jours des élections municipales. Candidat à la mairie de Lyon, l’ancien président de l’OL a notamment été interrogé sur BFM TV sur sa gestion des supporters lyonnais à l’époque où de nombreux incidents à caractère raciste ont éclaté au début des années 2020.

Dans un contexte ultra-tendu à Lyon depuis la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, Jean-Michel Aulas, peu à l’aise sur le sujet des tribunes du Groupama Stadium, a nié en bloc toute forme d’extrémisme et de racisme à l’Olympique Lyonnais. « Il y a toujours eu du ménage, et il faut pour cela évidemment l’avoir vécu au jour le jour » a d’abord lancé Jean-Michel Aulas face aux journalistes et aux autres candidats à la mairie de Lyon, avant de poursuivre avec une réponse plus surprenante.

« Il n’y a jamais eu, à l’extrême droite comme à l’extrême gauche, de personnes qui menaient un certain nombre d’autres [personnes] à des actes racistes. Ce sont des choses absolument absurdes » a ajouté Jean-Michel Aulas. Peu à son aise dans l’exercice du débat politique à quelques jours de l’élection municipale, « JMA » a notamment vu ses interlocuteurs lui rappeler que de nombreux dérapages à caractère raciste avaient éclaté dans les tribunes du Groupama Stadium durant ses années à la présidence du club.

Un sujet extrêmement délicat à Lyon dans le contexte actuel et sur lequel Jean-Michel Aulas n’a pas trop voulu s’épancher alors qu’Alexandre Dupalais, candidat RN à la mairie de Lyon, a volé à son secours, affirmant que « accuser Jean-Michel Aulas d’être complice de la mort de Quentin Deranque, ça va assez loin ». De quoi sauver l’ex-président de l’OL dans un débat où il commençait sérieusement à perdre pied.