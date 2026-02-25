TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?

Marina Lorenzo ICONSPORT_283327_0071

Doublé par BeInSports pour les droits TV de la Coupe du monde, Ligue1+ n’a pas renoncé à l’idée de proposer des matchs en direct à ses abonnés pendant l’été et creuse actuellement une piste intéressante.
Nicolas de Tavernost, sur le départ de LFP Media, ne l’a pas accepté. Alors que tout était quasiment ficelé entre la FIFA et Ligue1+, les droits TV de la Coupe du monde ont finalement échappé à la chaîne créée par la Ligue de Football Professionnel. En cause, une surenchère de dernière minute de BeInSports, diffuseur historique du Mondial.
De quoi frustrer les dirigeants de Ligue1+, qui comptaient sur l’acquisition des droits TV de la Coupe du monde aux Etats-Unis pour proposer du contenu aux abonnés, et ainsi éviter de les perdre pendant la pause du championnat de France. Malgré ce coup dur, Ligue1+ ne se laisse pas abattre et a d’autres pistes pour « occuper » ses abonnés pendant l’intersaison. Selon les informations de L’Equipe, le média a notamment l’intention de récupérer une bonne partie des matchs amicaux des clubs de Ligue 1.

Des matchs amicaux sur Ligue1+ cet été ?

L’idée serait de diffuser les matchs de préparation de l’OM, de l’OL ou encore de Rennes, du LOSC, de l’ASSE et des autres grands clubs français. Aussi, Ligue1+ espère pouvoir diffuser les barrages européens qui concernent les clubs de Ligue 1. Des acquisitions de droits TV qui pourraient convaincre les abonnés de ne pas se désabonner à la chaîne pendant la pause de la Ligue 1. On notera en revanche que pour diffuser les matchs amicaux du Paris Saint-Germain, l’espoir n’est pas de mise puisque c’est BeInSports, détenu par le Qatar, qui s’en charge chaque année.
3
Derniers commentaires

« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique

On parle d un joueur qui a joué 65 matchs toutes compétitions, l an dernier; qui n a eu que très peu de repos a l inter saison et aucune préparation physique, sans compter que sa 1ere blessure lui a fait perdre le peu de rythme qu il avait, il faut donc etre stupidebpoir ne pas comprendre que tout cela joue sur le physique d un joueur qui avait deja une propension à se blesser

TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?

Pour Lyon c’est simple OL TV

TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?

Les matchs amicaux c'est une bonne idée, c'est toujours la croix et la bannière pour voir jouer son club

PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Toi le roi des crétin tu peux parler 🤣😂🤣

PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Ferme ta gueule imbécile rageux c pas tt le monde ki se couche devant le Quatar

