Un célèbre consultant envoie Nantes en Ligue 2

Revigoré par sa victoire contre Le Havre dimanche, Nantes reste malgré tout en position de relégable après 23 journées. Il faudra une fin de saison tonitruante des Canaris pour éviter la relégation en Ligue 2.

Néanmoins, le consultant Walid Acherchour a peu d’espoirs quant au maintien du pensionnaire de la Beaujoire. Pour celui qui intervient notamment dans le Winamax FC, un maintien de Nantes serait étonnant… même en cas de barrage contre une formation de Ligue 2.

« Le Nantes-Angers sera primordial car là ils vont à Lille, ils reçoivent Angers, ils vont au Parc et ils reçoivent Strasbourg. Si tu ne gagne pas contre Angers à la maison... Le match contre Le Havre est lunaire. Sur la première mi-temps, ils gagnent 2-0 sans faire un tir cadré. Il y a beaucoup de réussite pour Nantes sur ce match. Il ne se passe pas grand-chose du côté de Nantes. Je ne suis pas rassuré par la victoire contre Le Havre. Moi, je vois Nantes descendre, même en cas de barrage » estime Walid Acherchour, pas du tout convaincu par la victoire nantaise face au Havre dimanche, et qui ne voit pas les Canaris réussir à se maintenir en Ligue 1 à l’issue de la saison.

Un avis très critique qui pourrait se confirmer dans les semaines à venir avec un calendrier très difficile pour l’équipe d’Ahmed Kantari. Tout pourrait néanmoins se jouer un peu plus tard dans la saison puisque les coéquipiers de Matthis Abline auront notamment un mois d’avril déterminant avec deux déplacements cruciaux à Metz puis à Auxerre les 5 et 12 avril prochains. Des matchs qui décideront sans doute de l’avenir -ou non- de Nantes en Ligue 1.