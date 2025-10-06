ASSE : Une inquiétante disparition à Saint-Etienne

Recruté pour zéro euro en provenance de Brighton, Joshua Duffus avait réussi des débuts canons avec l’ASSE contre Rodez. Le jeune buteur anglais de 20 ans peine depuis à confirmer. Pire, il a disparu de la circulation.

Courtisé par plusieurs clubs de Premier League cet été, Joshua Duffus a finalement choisi Saint-Etienne . L’endroit idéal aux yeux du buteur de 20 ans afin de développer son potentiel jugé immense et grappiller du temps de jeu avant un éventuel retour Outre-Manche dans quelques années. L’ASSE se félicitait de son côté d’avoir réalisé une très belle affaire avec la signature d’un jeune joueur très prometteur pour zéro euro.

Les débuts de Joshua Duffus avaient d’ailleurs été plein d’espoirs puisque l’attaquant avait marqué dès sa première apparition sous le maillot de l’ASSE contre Rodez lors de la 2e journée de Ligue 2. La suite a été plus laborieuse pour Duffus, qui a enchaîné les matchs en jouant seulement quelques minutes. Sur le banc contre Clermont, Reims, Amiens, Guingamp et Montpellier, il semble déjà disparaître des petits papiers d’Eirik Horneland. De quoi inquiéter le site spécialisé Peuple Vert.

Joshua Duffus a disparu de la circulation

« À 20 ans, le joueur formé à Brighton doit maintenant composer avec les exigences d’un club ambitieux, où chaque minute se mérite. Si le coach stéphanois semble privilégier l’expérience dans ses choix offensifs, il n’est pas exclu que Duffus retrouve du temps de jeu dans les semaines à venir » juge le média avant de conclure. « L’histoire entre Joshua Duffus et l’ASSE ne fait que commencer. Et si la patience est parfois le prix du succès, nul doute que le Chaudron saura l’accueillir de nouveau en héros s’il parvient à transformer sa frustration en performance ». Avec une forte concurrence incarnée en partie par Lucas Stassin, le jeune Anglais va devoir batailler pour retrouver du temps de jeu. Mais son potentiel ne fait aucun doute à l’ASSE, où Joshua Duffus devrait avoir de nouveau sa chance dans les semaines ou les mois à venir.