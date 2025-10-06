ASSE : Une inquiétante disparition à Saint-Etienne

Les Lyonnais c'est vraiment les champions du monde toutes catégories confondu de l'utilisation du "si". Avec des "si" vous seriez champion de France et d'Europe tout les ans...
En coupe de France tout le monde a ses chances, sur un match tout est possible
Le PSG répondra aussi présent en Coupe de France.
Il dit juste qu'il espère. Comme tous les supporters de l'OM mais le PSG aura le répondant et sera champion de France, surtout avec de probables réajustements au mercato d'hiver pour essayer de regagner la Ligue des Champions.
Alvarez 2030 Greenwood 2029 Pas certain pour autant que leurs destins soient liés... Greenwood dans 2 ans c'est 100 patates. Combien pourront les mettre ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
Lui, il est bien parti pour nous régaler.... Très bien parti même... Joshua Duffus marque son 1er but dans sa nouvelle maison (1-0)