ASSE : Une inquiétante disparition à Saint-Etienne

ASSE06 oct. , 19:40
par Corentin Facy
Recruté pour zéro euro en provenance de Brighton, Joshua Duffus avait réussi des débuts canons avec l’ASSE contre Rodez. Le jeune buteur anglais de 20 ans peine depuis à confirmer. Pire, il a disparu de la circulation.
Courtisé par plusieurs clubs de Premier League cet été, Joshua Duffus a finalement choisi Saint-Etienne. L’endroit idéal aux yeux du buteur de 20 ans afin de développer son potentiel jugé immense et grappiller du temps de jeu avant un éventuel retour Outre-Manche dans quelques années. L’ASSE se félicitait de son côté d’avoir réalisé une très belle affaire avec la signature d’un jeune joueur très prometteur pour zéro euro.
Les débuts de Joshua Duffus avaient d’ailleurs été plein d’espoirs puisque l’attaquant avait marqué dès sa première apparition sous le maillot de l’ASSE contre Rodez lors de la 2e journée de Ligue 2. La suite a été plus laborieuse pour Duffus, qui a enchaîné les matchs en jouant seulement quelques minutes. Sur le banc contre Clermont, Reims, Amiens, Guingamp et Montpellier, il semble déjà disparaître des petits papiers d’Eirik Horneland. De quoi inquiéter le site spécialisé Peuple Vert.

Joshua Duffus a disparu de la circulation

« À 20 ans, le joueur formé à Brighton doit maintenant composer avec les exigences d’un club ambitieux, où chaque minute se mérite. Si le coach stéphanois semble privilégier l’expérience dans ses choix offensifs, il n’est pas exclu que Duffus retrouve du temps de jeu dans les semaines à venir » juge le média avant de conclure. « L’histoire entre Joshua Duffus et l’ASSE ne fait que commencer. Et si la patience est parfois le prix du succès, nul doute que le Chaudron saura l’accueillir de nouveau en héros s’il parvient à transformer sa frustration en performance ». Avec une forte concurrence incarnée en partie par Lucas Stassin, le jeune Anglais va devoir batailler pour retrouver du temps de jeu. Mais son potentiel ne fait aucun doute à l’ASSE, où Joshua Duffus devrait avoir de nouveau sa chance dans les semaines ou les mois à venir.
OL : Textor ruine les espoirs de Lyon

Les Lyonnais c'est vraiment les champions du monde toutes catégories confondu de l'utilisation du "si". Avec des "si" vous seriez champion de France et d'Europe tout les ans...

L'OM sera champion, il prend les paris

En coupe de France tout le monde a ses chances, sur un match tout est possible

L'OM sera champion, il prend les paris

Le PSG répondra aussi présent en Coupe de France.

L'OM sera champion, il prend les paris

Il dit juste qu'il espère. Comme tous les supporters de l'OM mais le PSG aura le répondant et sera champion de France, surtout avec de probables réajustements au mercato d'hiver pour essayer de regagner la Ligue des Champions.

OM : Un transfert surprise pour Mason Greenwood ?

Alvarez 2030 Greenwood 2029 Pas certain pour autant que leurs destins soient liés... Greenwood dans 2 ans c'est 100 patates. Combien pourront les mettre ?

