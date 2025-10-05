ASSE : Davitashvili fait peur à toute la Ligue 2

L’AS Saint-Etienne s’est relancé ce samedi soir du côté de Montpellier. Le club du Forez s’est imposé 2-0, une semaine après sa première défaite face à Guingamp. Auteur d’un doublé lors de la rencontre, Zuriko Davitashvili a fait passer un message au reste du championnat.

L’AS Saint-Etienne a renoué avec la victoire ce samedi soir du côté de Montpellier. Les Verts ont rapidement pris l’avantage grâce à Zuriko Davitashvili . Le Géorgien s’est offert un doublé peu après la 20e minute de jeu. Le club du Forez recolle à Troyes et au Pau FC après leur défaite la semaine passée face à Guingamp. Co-leader du championnat avec 20 points, Saint-Etienne garde en tête son seul objectif de la saison, revenir en Ligue 1 pour l’exercice 2026/2027.

Zuriko Davitashvili affiche les ambitions

Après la rencontre, le double buteur s’est exprimé et il a tenu à faire passer un message aux autres clubs du championnat. « Je pense qu’on a envoyé un message assez clair aux autres équipes. On est de retour. Ce sont les points qu’on voulait prendre. Et maintenant, on veut continuer à jouer un beau football. À domicile, avec 35 000 personnes derrière nous, c’est incroyable de vivre ça. Après la trêve, on sera de retour, » explique-t-il avant de confirmer les ambitions du club du Forez. « On doit gagner les matchs, et notre objectif, tout le monde le connaît : c’est de remonter en Ligue 1, » conclut-il. Avec ce doublé face à Montpellier, Zuriko Davitashvili a mis fin à une disette de cinq journées sans marquer. Avant cette neuvième journée, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux n’avait plus marqué depuis le 23 août dernier. Désormais complètement tourné vers Saint-Etienne, le Géorgien doit enchaîner et aider son club à retrouver l’élite du football français.