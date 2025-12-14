ASSE : Un joueur stéphanois dénonce

L'AS Saint-Etienne pouvait reprendre, au moins provisoirement, la tête de la Ligue 2 en cas de victoire face à Bastia. Mais, face à la lanterne rouge, les Verts ont été tenus en échec. Cela agace dans le vestiaire stéphanois.

Bien malin celui qui du côté de Geoffroy-Guichard pouvait s'attendre au scénario offert lors du choc entre l'ASSE, qui vise la montée directe en Ligue 1 et le SC Bastia, qui cette saison n'avait pas marqué le moindre but loin de la Corse. Pourtant, les Bastiais ne sont pas passés loin de la victoire dans le Chaudron . Même si l'AS Saint-Etienne a arraché le point du nul, cela grognait du côté des tribunes stéphanoises, et au sein du vestiaire d'Eirik Horneland, il y avait une forme de colère à peine cachée. Car les joueurs de l'ASSE le savent, ce n'est pas comme cela qu'ils vont s'assurer du retour dans l'élite, objectif explicitement visé par Ivan Gazidis et Kilmer Sports. Alors, Ben Old, l'attaquant stéphanois, est monté au créneau.

L'ASSE ne peut pas rêver plus haut

Plutôt que de faire de la langue de bois, l'international néo-zélandais n'a pas été loin de taper du poing sur la table après ce nul contre le dernier de Ligue 2. « C’est très frustrant pour moi et pour l’équipe. Je pense que c’est un match que nous aurions dû gagner, mais on fait des erreurs qui nous coûtent cher. Pour la majorité des matchs, on joue suffisamment bien pour l’emporter. Mais il y a un manque de concentration dans les moments clés qui font qu’on concède beaucoup trop de buts. Nous sommes une équipe suffisamment forte pour dominer chaque équipe dans ce championnat, mais en faisant autant d’erreurs à chaque match, c’est impossible. On ne termine pas cette première partie de saison là où on voudrait être », prévient l'attaquant de l'AS Saint-Etienne.