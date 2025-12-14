L'OM entre dans une énorme bataille pour Mainoo

À l’approche du mercato hivernal, certains joueurs poussent pour quitter leur club et se relancer. C’est le cas de l’Anglais, Kobbie Mainoo. Le joueur de Manchester United a en ligne de mire la Coupe du monde 2026. Un temps suivi par l’OM, le joueur de 20 ans attire la convoitise du Real Madrid et du FC Barcelone.

C’est l’un des jeunes joueurs les plus courtisés cet hiver selon la presse britannique. Écarté des plans par Ruben Amorim, Kobbie Mainoo cherche une porte de sortie. L’international anglais (10 sélections) veut disputer la Coupe du monde 2026 cet été avec les Three Lions. Avec seulement 10 apparitions en Premier League cette saison dont aucune titularisation, le jeune de 20 ans l’a compris, il doit partir. Une vente à l’hiver semble compliquée alors l’entourage du joueur anglais souhaite un prêt pour qu’il puisse se relancer.

L’OM peut-il se replacer dans la course ?

Dans cette course, c'est le Napoli qui est en pole selon Fabrizio Romano. Le journaliste italien fait état de la situation et explique que le club de Serie A est le plus proche d’obtenir un accord. Mais ces dernières heures, la presse espagnole explique que le Real Madrid et le FC Barcelone sont entrés dans la danse pour tenter d’attirer le milieu de terrain. Les Catalans veulent compenser la blessure de Gavi et le Real Madrid cherche à renforcer son entrejeu.

Problème, Manchester United n’est pas vendeur. Bien que Kobbie Mainoo ne soit pas dans les plans de son entraîneur, les nombreux départs à la CAN pourraient offrir des opportunités. De son côté Defensa Central explique que le joueur pourrait faire pression pour partir malgré tout. Convoité par l’OM l’été dernier, Kobbie Mainoo est désormais plus proche d’un départ que jamais. En quête de renforts dans son entre jeu, la formation de Roberto de Zerbi est-elle prête à rouvrir le dossier ? Cependant, le club de la cité phocéenne devra faire face à plus de concurrences désormais.