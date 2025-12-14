OM - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Martin Satriano, l’OL n’en peut plus

c'est quand meme pas la solution a ce poste .. ce soir il a été reelement mediocre Autant des fois je lui trouve des bons points autant ce soir y en avait pas .. de toute facon ce n'est pas un buteur c'est un joueur de 442.. On peut pas lui enlever son envie et qu'il mouille le maillot et c'est tout a son honneur mais je suis pratiquement certains que gomes rodrigues, sulc en 9 ca planterait bien plus