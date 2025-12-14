OM - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Le héro c'est le havrais qui a loupé le peno et la reprise sur peno, c'est une arnaque 😄
T'en rêves hein 😄
Bravo Lens champions d'Automne c'est costaud,un bon rival 👍
Va a L OM, y a déjà beaucoup de joueurs de PL
c'est quand meme pas la solution a ce poste .. ce soir il a été reelement mediocre Autant des fois je lui trouve des bons points autant ce soir y en avait pas .. de toute facon ce n'est pas un buteur c'est un joueur de 442.. On peut pas lui enlever son envie et qu'il mouille le maillot et c'est tout a son honneur mais je suis pratiquement certains que gomes rodrigues, sulc en 9 ca planterait bien plus
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
𝐕𝐎𝐈𝐂𝐈 𝐋’𝐄́𝐐𝐔𝐈𝐏𝐄 𝐐𝐔𝐈 𝐃𝐄𝐅𝐄𝐍𝐃𝐑𝐀 𝐍𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐔𝐋𝐄𝐔𝐑𝐒 🗣️ Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 aligné par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette 1️⃣6️⃣ème journée de @Ligue1 ! ⚔️ #OMASM
Notre 𝑿𝑰. ⚔️ @OM_Officiel ‣ #OMASM