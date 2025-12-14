Flamengo a un plan pour battre le PSG

Mercredi soir prochain, le PSG sera aux prises avec Flamengo au Qatar pour le compte de la finale de la Coupe Intercontinentale. La formation de Rio de Janeiro a plus que hâte d'en découdre avec les champions d'Europe.

Le PSG a bien fini son année 2025 en Ligue 1 en battant le FC Metz ce samedi à l'extérieur. Les Franciliens ont ensuite décollé pour le Qatar afin de préparer la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo. La formation brésilienne a validé sa qualification en prenant le meilleur sur le Pyramids FC. Flamengo ne compte pas faire de la figuration contre le Paris Saint-Germain même si les hommes de Filipe Luis savent qu'ils ne seront pas favoris. Pour Danilo, notamment passé par la Juventus, l'espoir reste énorme de décrocher un titre contre les champions d'Europe.

Flamengo a hâte d'y être

Lors d'une interview accordée à GETV, Danilo a en effet prévenu les joueurs de Luis Enrique que rien ne serait facile mercredi soir : « Évidemment, le Paris Saint-Germain, compte tenu de ses investissements et de son histoire récente, est favori. Mais nous avons aussi des joueurs importants avec une forte personnalité. Ce sera un match très difficile, mais nous ferons notre part. Nous allons essayer de neutraliser leurs principaux atouts et de jouer un beau match, un match exceptionnel, et qui sait, peut-être même gagner ».

Le Paris Saint-Germain récupérera pour la rencontre face à Flamengo des joueurs comme Lucas Chevalier, Lucas Beraldo, Ousmane Dembélé ou encore Marquinhos. Des éléments désireux de se montrer, malgré le peu d’occasions qu’ils ont eues d’enchaîner récemment. Luis Enrique, de son côté, n’a pas l’intention de laisser passer l’opportunité de décrocher un nouveau titre international avec son équipe. Pour créer l’exploit, Flamengo devra livrer une performance parfaite, même si le club sud-américain dispose d’arguments solides et a eu le temps de s’adapter aux conditions de jeu.