Bun : Kane sauve le Bayern d'une défaite dérangeante

Bundesliga14 déc. , 19:30
parGuillaume Conte
Impérial en championnat, le Bayern Munich a concédé son deuxième nul de la saison (2-2). Mayence menait même au score à quelques minutes de la fin, avant un pénalty d’Harry Kane pour assurer le partage des points. Les Bavarois n’ont pas de quoi s’inquiéter, ils comptent 9 points d’avance sur leur premier poursuivant, mais Mayence, dernier du classement, réalise la surprise du week-end en Bundesliga.
