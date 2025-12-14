L1 : Lens finit 2025 leader, Lille miraculé

No panic il aura prochainement un péno pour se relancer 😄
Le héro c'est le havrais qui a loupé le peno et la reprise sur peno, c'est une arnaque 😄
T'en rêves hein 😄
Bravo Lens champions d'Automne c'est costaud,un bon rival 👍
Va a L OM, y a déjà beaucoup de joueurs de PL
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
58' (2-0) ⚽️ 𝘽𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙏 !!! On prend les mêmes, on recommence ! Trouvé par le renversement de @msangare2002, @MatthUd_ déboule côté gauche et adresse un centre parfait pour @Oedouard22 qui vient doubler la mise de la tête !!! 🫡 #RCLOGCN