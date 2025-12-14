L1 : Lens finit 2025 leader, Lille miraculé

ICONSPORT_279947_0075

16e journée de Ligue 1
Strasbourg - Lorient : 0-0
Auxerre - LOSC : 3-4
RC Lens - Nice : 2-0
Le RC Lens voulait garder la place de leader de Ligue 1 ce dimanche lors de la réception de Nice, en crise profonde de résultats. Et les Sang et Or ont été à la hauteur des attentes.
Mais jusqu’où ira le RC Lens cette saison en Ligue 1 ? Les hommes de Pierre Sage ne cessent d’impressionner depuis plusieurs semaines. Ce dimanche, les Sang et Or recevaient un OGC Nice méconnaissable. Comme on pouvait s’y attendre, le RC Lens n’a pas manqué l’occasion d’enfoncer un peu plus les Aiglons. En première période, les Niçois ont pourtant montré de belles choses. Mais tout réussit à Lens ces derniers temps, et Odsonne Édouard a puni la défense niçoise de la tête sur un superbe service de Matthieu Udol. Très inspiré ce dimanche, l’attaquant lensois a ensuite fait le break en début de seconde période (57e), encore une fois de la tête.
Par la suite, Nice a tenté de réagir pour sauver l’honneur. En vain. A noter qu'il s'agit déjà la 17e défaite toutes compétitions confondues cette saison pour les troupes d’un Franck Haise qui n’a plus les solutions à Nice, désormais 13e du championnat avec 17 points. Le RC Lens finit de son côté l'année 2025 leader de Ligue 1 (37 points).

Lille et Auxerre régalent 

Dans les autres rencontres du jour, le LOSC a ramené un succès fou d'Auxerre. Les Dogues se sont imposés 4 buts à 3 dans un scénario incroyable. Les deux équipes ont d'ailleurs fini à 9. Grâce à cette victoire en Bourgogne, les hommes de Bruno Genesio passent provisoirement devant l'OM et prennent la 3e place avec 32 points. L'AJA est 16e (12 points).
Enfin, triste match nul entre Strasbourg et Lorient 0 à 0 à la Meinau. Les Alsaciens n'avancent plus et sont 7es avec 23 points. Les Bretons sont eux 12es avec 18 points.
6
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
LOSC Lille
32161024332013
4
O. Marseille
2915924351520
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
231572626260
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

