ICONSPORT_246975_0207
Kevin Pedro - AS Saint-Etienne

ASSE : Un joueur menacé par Horneland

ASSE17 nov. , 9:00
parClaude Dautel
L'AS Saint-Etienne s'est qualifiée sans réellement trembler pour le 8e tour de la Coupe de France. Mais à l'heure du bilan, Eirik Horneland n'a pas vu que du positif contre Quetigny.
Dans le brouillard dijonnais, les Verts ont fait le métier face aux amateurs de Quetigny, même si à la pause les deux clubs étaient à égalité (1-1). S'extirpant d'un épais brouillard, Saint-Etienne s'est donc qualifié pour le tour suivant. Mais l'entraîneur norvégien n'est pas dupe, tout n'a pas été parfait pour son équipe. Et, s'exprimant dans Le Progrès, Eirik Horneland a même précisément ciblé un de ses joueurs, qui plus est un jeune joueur. Ce joueur, c'est Kevin Pedro, le défenseur central de 19 ans formé à l'AS Saint-Etienne. Pour le coach stéphanois, le natif de Carcassonne n'a pas été à la hauteur, notamment en première période, face à Quetigny, une formation valeureuse, mais qui évolue en Régional 1.

L'ASSE veut 11 joueurs motivés à bloc

Pour l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Kevin Pedro a raté ce rendez-vous, alors que le week-end précédent, il avait été impeccable lors d'importante victoire de Saint-Etienne à Troyes. « Kevin Pedro fait partie des buteurs, mais je ne suis pas très content de sa première période, dans la lignée de sa semaine d’entraînement. Sur le penalty pour Quetigny, je l’ai trouvé fébrile et trop gentil. Il a compris le message à la mi-temps en haussant son niveau de jeu », constate Eirik Horneland, satisfait de voir que son jeune défenseur a compris le message. Pour Kevin Pedrdo, le message est clair, il va devoir montrer cette semaine à l'entraînement que ce petit coup de moins bien est déjà oublié. La réception de Nancy, samedi prochain à Geoffroy-Guichard lui donnera une occasion de tourner la page et de montrer à son coach qu'il est un vrai atout pour l'ASSE.
