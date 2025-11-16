ICONSPORT_252712_0033

ASSE : Stassin part une pépite algérienne arrive

ASSE16 nov. , 13:00
parMehdi Lunay
Le feuilleton Lucas Stassin à Saint-Etienne devrait prendre fin en janvier. L'attaquant belge est proche d'être vendu au plus offrant lors du mercato. C'est d'autant plus logique que l'ASSE a déjà déniché son remplaçant au Danemark.
Une descente en Ligue 2 a souvent pour conséquence des ventes massives au mercato estival pour le club concerné. L'AS Saint-Etienne n'a pas suivi cette tradition avec ses atouts majeurs Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Solides financièrement, les Verts ont bloqué tout départ malgré les envies de départ avouées des deux hommes. L'attaquant belge notamment vise une place au Mondial avec les Diables Rouges. Cependant, cette fermeté rend l'atmosphère difficile dans le vestiaire stéphanois cette saison et change la donne pour janvier prochain.

Un Algérien de 19 ans à la place de Stassin ?

Lucas Stassin n'a plus le rendement de la fin de saison dernière. Le Belge occupe régulièrement le banc de touche d'autant que la recrue Joshua Duffus a explosé. La direction stéphanoise sera plus à l'écoute au mercato hivernal et vendra le Belge si une offre supérieure à 20 millions d'euros arrive sur la table. Un changement de philosophie renforcé par le fait qu'elle a trouvé un remplaçant sérieux au Danemark. Il s'agit du jeune prodige international algérien Amin Chiakha selon Africa Foot.
Âgé de 19 ans, cet attaquant a été formé au Danemark du côté du FC Copenhague. Le club de la capitale danoise l'a prêté chez un concurrent national Vejle. Chiakha s'est bien adapté à sa nouvelle équipe avec 6 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues. Puissant et technique mais aussi peu onéreux, cet international algérien (2 sélections) a de quoi faire rêver l'ASSE. Néanmoins, Rennes est aussi sur les rangs pour l'acquérir cet hiver. La concurrence en attaque est bien plus forte côté breton que côté stéphanois. Un argument qui peut aider les Verts à convaincre le jeune homme, lequel vise une participation au Mondial 2026 avec l'Algérie.
0
Derniers commentaires

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Les parisiens qui comparent le budget du psg et ceux des autres clubs c est à mourir de rire. C est là que tu vois le genre d arriviste que c est et qu ils comprennent même pas la différence

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Commentaire sans âme. Aucun intérêt

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Contre argument pertinent : Penalty pour Lyon ! ;-))))

OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

Le peu de vocabulaire qu'ils ont. C'est toi qui dis ça 😂 Arrête un peu avec ta psychologie de comptoir. Tu n'es pas au pmu de ta banlieue miteuse. Et tu n'as pas le niveau pour t'aventurer sur ce terrain là. Le canard du coin 😂 Cette image tout pourrie 😂

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Lyon avait le 1er budget en 2000, Marseille était le 2eme budget d'Europe en 1993... Donc aucune gloire.... C'est ça ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

