ASSE : Stassin part une pépite algérienne arrive

Le feuilleton Lucas Stassin à Saint-Etienne devrait prendre fin en janvier. L'attaquant belge est proche d'être vendu au plus offrant lors du mercato. C'est d'autant plus logique que l'ASSE a déjà déniché son remplaçant au Danemark.

Une descente en Ligue 2 a souvent pour conséquence des ventes massives au mercato estival pour le club concerné. L' AS Saint-Etienne n'a pas suivi cette tradition avec ses atouts majeurs Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Solides financièrement, les Verts ont bloqué tout départ malgré les envies de départ avouées des deux hommes. L'attaquant belge notamment vise une place au Mondial avec les Diables Rouges. Cependant, cette fermeté rend l'atmosphère difficile dans le vestiaire stéphanois cette saison et change la donne pour janvier prochain.

Un Algérien de 19 ans à la place de Stassin ?

Lucas Stassin n'a plus le rendement de la fin de saison dernière. Le Belge occupe régulièrement le banc de touche d'autant que la recrue Joshua Duffus a explosé. La direction stéphanoise sera plus à l'écoute au mercato hivernal et vendra le Belge si une offre supérieure à 20 millions d'euros arrive sur la table. Un changement de philosophie renforcé par le fait qu'elle a trouvé un remplaçant sérieux au Danemark. Il s'agit du jeune prodige international algérien Amin Chiakha selon Africa Foot.

Âgé de 19 ans, cet attaquant a été formé au Danemark du côté du FC Copenhague. Le club de la capitale danoise l'a prêté chez un concurrent national Vejle. Chiakha s'est bien adapté à sa nouvelle équipe avec 6 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues. Puissant et technique mais aussi peu onéreux, cet international algérien (2 sélections) a de quoi faire rêver l'ASSE. Néanmoins, Rennes est aussi sur les rangs pour l'acquérir cet hiver. La concurrence en attaque est bien plus forte côté breton que côté stéphanois. Un argument qui peut aider les Verts à convaincre le jeune homme, lequel vise une participation au Mondial 2026 avec l'Algérie.