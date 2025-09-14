ASSE : Horneland connait l'astuce pour rester invincible

L’AS Saint-Etienne s’est imposée dans la difficulté ce samedi soir à Clermont (2-1). Menés 1-0 en première période, les Verts ont su inverser la tendance grâce aux entrants. Après cinq journées de championnat, les hommes d’Eirik Horneland restent invaincus en Ligue 2.

Saint-Etienne a eu chaud samedi soir du côté de Gabriel-Montpied. Les Verts ont longtemps été menés par Clermont avant de renverser la vapeur. Une victoire dans la douleur pour conserver la tête du championnat de Ligue 2. Eirik Horneland a pu compter sur son banc, notamment sur Lucas Stassin . Le Belge entré en seconde période a été passeur puis buteur à l’heure de jeu. Un coaching gagnant pour Eirik Horneland qui peut profiter de son banc comme une réelle arme au sein de l’antichambre de la Ligue 1.

« Lucas Stassin sur le banc ? Il a eu une semaine difficile la semaine dernière, avec des discussions de transfert. Il n'était pas prêt pour jouer 90 minutes. Le contenu à l'extérieur ? On est encore une équipe fragile, on a perdu beaucoup de matches l'an dernier. On va construire à partir des points pris, il faut travailler sur nos performances. Les changements à la pause ? Ben Old est rentré d'Australie tard dans la semaine. Zuriko Davitashvili s'est blessé hier. Les remplacements étaient dans ma tête avant le match. » - Eirik Horneland après la victoire contre Clermont ce samedi (2-1)

Horneland peut compter sur son banc

Le technicien norvégien le sait, le banc stéphanois est supérieur aux autres formations de Ligue 2. Mickaël Nadé s’est exprimé après la rencontre en zone mixte : « C’était un match compliqué pour nous ce soir dans son ensemble. Nous sommes parvenus à gagner et c’est le plus important. À la pause, nous avons fait rentrer des joueurs frais, ils avaient envie d’apporter leur pierre à l’édifice. Nous sommes satisfaits de notre banc après ce match, il n’y a qu’à voir Lucas (Stassin), il avait envie, il l’a montré. Je parle de lui comme il est le buteur, forcément, il est mis en avant mais en réalité, tous les gars qui sont sortis du banc, ont fait le boulot », explique le défenseur stéphanois dans des propos retranscrits par En Vert et contre tous. Avec une profondeur d’effectif supérieure aux autres écuries de Ligue 2, Saint-Etienne dispose d’une vraie force dans sa quête de remontée. Le club du Forez ne sera pas simple à faire tomber cette saison.