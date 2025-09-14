ICONSPORT_268462_0082

ASSE : Horneland connait l'astuce pour rester invincible

ASSE14 sept. , 19:00
parNathan Hanini
L’AS Saint-Etienne s’est imposée dans la difficulté ce samedi soir à Clermont (2-1). Menés 1-0 en première période, les Verts ont su inverser la tendance grâce aux entrants. Après cinq journées de championnat, les hommes d’Eirik Horneland restent invaincus en Ligue 2.
Saint-Etienne a eu chaud samedi soir du côté de Gabriel-Montpied. Les Verts ont longtemps été menés par Clermont avant de renverser la vapeur. Une victoire dans la douleur pour conserver la tête du championnat de Ligue 2. Eirik Horneland a pu compter sur son banc, notamment sur Lucas Stassin. Le Belge entré en seconde période a été passeur puis buteur à l’heure de jeu. Un coaching gagnant pour Eirik Horneland qui peut profiter de son banc comme une réelle arme au sein de l’antichambre de la Ligue 1.
« Lucas Stassin sur le banc ? Il a eu une semaine difficile la semaine dernière, avec des discussions de transfert. Il n'était pas prêt pour jouer 90 minutes. Le contenu à l'extérieur ? On est encore une équipe fragile, on a perdu beaucoup de matches l'an dernier. On va construire à partir des points pris, il faut travailler sur nos performances. Les changements à la pause ? Ben Old est rentré d'Australie tard dans la semaine. Zuriko Davitashvili s'est blessé hier. Les remplacements étaient dans ma tête avant le match. »
- Eirik Horneland après la victoire contre Clermont ce samedi (2-1)

Horneland peut compter sur son banc

Le technicien norvégien le sait, le banc stéphanois est supérieur aux autres formations de Ligue 2. Mickaël Nadé s’est exprimé après la rencontre en zone mixte : « C’était un match compliqué pour nous ce soir dans son ensemble. Nous sommes parvenus à gagner et c’est le plus important. À la pause, nous avons fait rentrer des joueurs frais, ils avaient envie d’apporter leur pierre à l’édifice. Nous sommes satisfaits de notre banc après ce match, il n’y a qu’à voir Lucas (Stassin), il avait envie, il l’a montré. Je parle de lui comme il est le buteur, forcément, il est mis en avant mais en réalité, tous les gars qui sont sortis du banc, ont fait le boulot », explique le défenseur stéphanois dans des propos retranscrits par En Vert et contre tous. Avec une profondeur d’effectif supérieure aux autres écuries de Ligue 2, Saint-Etienne dispose d’une vraie force dans sa quête de remontée. Le club du Forez ne sera pas simple à faire tomber cette saison.
Articles Recommandés
ICONSPORT_269776_0594
Equipe de France

Zidane arrive, un joueur de Deschamps l'annonce

kimpembe et le psg attention danger icon pl5 9865 356128
PSG

PSG : En pleurs, Kimpembe fait ses adieux au Parc

psg joao neves est trop fort paris est sur les fesses iconsport 245039 0269 384427
PSG

Le PSG lésé, le résultat incompréhensible

Roazhon Park Rennes
Ligue 1

Rennes - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Fil Info

20:40
Zidane arrive, un joueur de Deschamps l'annonce
20:20
PSG : En pleurs, Kimpembe fait ses adieux au Parc
20:00
Le PSG lésé, le résultat incompréhensible
19:47
Rennes - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
19:40
OL : Fonseca a vu un énorme bug, c'est corrigé
19:25
PL : Haaland donne la leçon à un United désespérant
19:20
LOSC : Le gentil geste de Giroud envers Bentaleb
19:15
L1 : Le Paris FC enchaine, ça devient sérieux
19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

Derniers commentaires

Rennes - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Quand on voit Karabek en pointe et Merah sur un côté, on voit vraiment les manques du mercato et à quel point la saison pourra être compliquée en attendant des recrues ou des retours de blessures (Nuamah, Mangala)

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

sisi c'est bien lui, le castrofiore haha

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

Ce n est pas l abruti de la Castafiore ( oups Imperatore)

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

On l appelle Red69 donc a toi de reflechir POUR UNE FOIS

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

Une bonne prépa et les muscles bien reposés diminuent grandement les risques de blessure notamment lors des chocs violents, contrairement à la fatigue mentale et physique d'une saison marathon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
O. Lyonnais
93300550
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
O. Marseille
64202594
7
Nice
64202055
8
Lens
64202055
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Angers SCO
54121033
12
Rennes
43111-325
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading