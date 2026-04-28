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ASSE

ASSE : Tout le monde viré en cas de montée !

ASSE28 avr. , 19:30
parHadrien Rivayrand
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L’AS Saint-Étienne a fortement déçu le week-end dernier face à l’ESTAC. Certains observateurs réclament désormais des changements profonds, à l’image de Jean-Michel Larqué.
L’ASSE conserve encore une chance de monter en Ligue 1, mais peut-être plus de manière directe. La lourde défaite face à l’ESTAC le week-end passé a relégué les Verts à la 3e place, derrière Le Mans. Rien n’est encore perdu, mais les voyants ne sont plus vraiment au vert. L’AS Saint-Étienne n’a pas dit son dernier mot, mais devra opérer des changements importants l’été prochain si elle souhaite franchir un cap au plus haut niveau. Jean-Michel Larqué ne dit d’ailleurs pas le contraire, lui qui plaide pour une refonte complète de la politique de recrutement stéphanoise.

Tout à revoir à l'ASSE ? 

Lors d’un entretien accordé à Sud Ouest, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots sur la récente stratégie de son club de coeur :
« Il y a une dispersion des forces. La cellule de recrutement, c’est un véritable bataillon, pour pas grand-chose. L’équipe est moyenne, ni en construction, ni prometteuse et encore moins en progression. On parle beaucoup de marketing, de marque. Dans un club, ce à quoi il faut penser avant tout, c’est au terrain. Si par bonheur l’équipe arrive à passer au niveau supérieur, il faut qu’ils changent tout de A à Z. Il y a un gouffre entre la première division et le haut de la Ligue 2. »

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L’AS Saint-Étienne a encore deux rencontres à disputer en Ligue 2 avant de savoir si elle sera ou non promue directement dans l’élite. Quoi qu’il arrive, un profond chantier semble inévitable dans les semaines à venir. Le recrutement récent interroge déjà : Joao Ferreira, Ebenezer Annan, Joshua Duffus, Strahinja Stojković ou encore Chico Lamba n’ont pas donné satisfaction, chacun à leur manière.
Au-delà des individualités, c’est toute la structure sportive qui semble devoir être repensée. Le club devra clarifier son projet, stabiliser son encadrement et surtout retrouver une identité de jeu cohérente, capable de rivaliser sur la durée avec les meilleures formations de Ligue 1 s'il devait monter.
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Non c est toi le meilleur ^^

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d'un point de vu financier ... et meme pour la valorisation de l'effectif la ldc c'est mieux

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T'es un bon toi 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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