ASSE : Tout le monde viré en cas de montée !

L’AS Saint-Étienne a fortement déçu le week-end dernier face à l’ESTAC. Certains observateurs réclament désormais des changements profonds, à l’image de Jean-Michel Larqué.

’ASSE conserve encore une chance de monter en Ligue 1, mais peut-être plus de manière directe. La lourde défaite face à l’ESTAC le week-end passé a relégué les Verts à la 3e place, derrière Le Mans. Rien n’est encore perdu, mais les voyants ne sont plus vraiment au vert. L’AS Saint-Étienne n’a pas dit son dernier mot, mais devra opérer des changements importants l’été prochain si elle souhaite franchir un cap au plus haut niveau. Jean-Michel Larqué ne dit d’ailleurs pas le contraire, lui qui plaide pour une refonte complète de la politique de recrutement stéphanoise.

Tout à revoir à l'ASSE ?

Lors d’un entretien accordé à Sud Ouest, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots sur la récente stratégie de son club de coeur :

« Il y a une dispersion des forces. La cellule de recrutement, c’est un véritable bataillon, pour pas grand-chose. L’équipe est moyenne, ni en construction, ni prometteuse et encore moins en progression. On parle beaucoup de marketing, de marque. Dans un club, ce à quoi il faut penser avant tout, c’est au terrain. Si par bonheur l’équipe arrive à passer au niveau supérieur, il faut qu’ils changent tout de A à Z. Il y a un gouffre entre la première division et le haut de la Ligue 2. »

L’AS Saint-Étienne a encore deux rencontres à disputer en Ligue 2 avant de savoir si elle sera ou non promue directement dans l’élite. Quoi qu’il arrive, un profond chantier semble inévitable dans les semaines à venir. Le recrutement récent interroge déjà : Joao Ferreira, Ebenezer Annan, Joshua Duffus, Strahinja Stojković ou encore Chico Lamba n’ont pas donné satisfaction, chacun à leur manière.

Au-delà des individualités, c’est toute la structure sportive qui semble devoir être repensée. Le club devra clarifier son projet, stabiliser son encadrement et surtout retrouver une identité de jeu cohérente, capable de rivaliser sur la durée avec les meilleures formations de Ligue 1 s'il devait monter.