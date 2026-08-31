L2 : L'ASSE renverse Dijon et poursuit son sans-faute

Tagliafico c’est Tout juste Moyen depuis qui est revenu abner est tout aussi Mauvais mais le problème c’est la Cellule de recrutement qui c’est débarrassé aucun des latéraux et qui a pris un mec en post Formation dont on a aucune certitude sur son level
Tellement mauvais qu'il est presque double champion du monde titulaire avec l'Argentine et que la Juventus le veut. Qui veut d'Abner la fraude ?
On n'était pas mieux avec le Tagliafico de 2026 qui a été mauvais chez nous. Abner d'ailleurs mieux joué que lui, contre Le Havre.
Mouais, on se fera quand même voler par l'Inter ou l'Atlé en demi. C'est écrit.
On est foutu avec les deux glandus à gauche
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
Loading
90e+6 : La victoiiiire ! Ces Verts-là ont du répondant et s’imposent, après avoir été menés, sur la pelouse de Dijon ! Place à Montpellier, samedi, dans un Chaudron qui va faire du bruit ! 👊 🔴 2-3 💚 #DFCOASSE