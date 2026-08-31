L2 : L'ASSE renverse Dijon et poursuit son sans-faute

4e journée de Ligue 2

Buts : Ballo (21e, 64e) et Boakye (80e) pour l’ASSE ; Chouchane (39e, 55e) pour Dijon

Malmené pendant une partie du match, Saint-Etienne poursuit son début de saison parfait en Ligue 2 après sa victoire à Dijon (2-3).

D’abord devant au score grâce à Ballo, l’ASSE a ensuite subi la remontée dijonnaise grâce au doublé de Chouchane. On se dirigeait alors vers le premier accroc des Verts version Ian Cathro, mais c’était sans compter sur l’abnégation des joueurs stéphanois. Ballo inscrivait un doublé avant que Boakye inscrive le but de la victoire à la 80e minute de jeu. Vainqueur en Bourgogne, Saint-Etienne poursuit donc son sans-faute avec 4 victoires en 4 matchs de Ligue 2. Les coéquipiers de Julien Le Cardinal comptent déjà 4 points d’avance sur Reims, actuel deuxième du championnat.