ASSE : Saint-Etienne a dépensé 1,5ME pour remonter en Ligue 1

OL : Tolisso forfait contre le PSG

Bein oui... Vous étiez a chier en 1er mi temps et a l arentrée d'endrick et tolisso , vous avez accelere 15 minutes et voila quoi... Mais bon, encore une fois je pense que tu DOIS battre sans Tolisso en fait!! enfin bon... Allez il a tres bien géré ton fonseca en bois si tu veux va...