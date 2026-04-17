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ASSE : Saint-Etienne a dépensé 1,5ME pour remonter en Ligue 1

ASSE17 avr. , 14:30
parNathan Hanini
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Arrivé cet hiver du côté de l’AS Saint-Etienne, Julien Le Cardinal s’est imposé comme le nouveau patron de l'arrière-garde stéphanoise. L’ancien Brestois est un indéboulonnable de l’effectif de Philippe Montanier. Le joueur de 28 ans a su remettre de l’ordre dans une défense aux abois en début de saison.
Invaincu depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’AS Saint-Etienne peut plus que jamais croire à la montée à la fin de cet exercice 2025-2026. À quatre journées de la fin du championnat, le club du Forez s’est également relancé dans la course au titre face à l’ESTAC. Un seul point sépare l’ASSE du leader Aubois. Cet hiver, en plus d’un changement d'entraîneur avec la nomination de Philippe Montanier en lieu et place d’Eirik Horneland, l’ASSE s’est renforcée. L’une des recrues se nomme Julien Le Cardinal. Arrivé de Bretagne contre 1,5 million d’euros, l’ancien brestois fait le bonheur des pensionnaires de Geoffroy-Guichard. Tout comme Philippe Montanier, le défenseur de 28 ans n’a pas encore connu la défaite avec le club du Forez. Buteur pour sa première face à Montpellier, le natif de Saint-Brieuc a également amené de la sérénité dans le secteur défensif.

Le Cardinal, un élément important pour l’ASSE

Sur les neuf rencontres disputées sous le maillot des Verts, Julien Le Cardinal compte cinq clean sheets. L’ASSE n’a concédé que quatre buts sur cette même période. Aux abonnés absents en première partie de saison, la défense de l’ASSE a retrouvé de l’allant en cette fin de saison. Un secteur clé pour espérer jouer les premiers rôles au sein de l’antichambre du football français. Mais l’ancien brestois fait également avancer les siens. Le média Peuple Vert a partagé la feuille de statistiques du défenseur central. Solide dans les duels, Le Cardinal est également l’un des joueurs avec le plus de courses progressives au sein de l’effectif de Philippe Montanier. Un élément clé pour le technicien français cette saison. Après le déplacement à Bastia, l’ASSE recevra Troyes dans un choc capital en fin de saison dans la course au titre.

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On est tellement à chier en ce moment que oui il a fallu faire entrer Tolisso. Prend une tisane.

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vérolé... 🦠🦠🦠

EL : Le tombeur de l’OL se fait humilier, c'est la honte

Remercie Doucouré pour avoir plié la cheville en deux de Fofana .

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Tolisso est sur le podium des catins de ligue 1 , que tu le veules ou non!! Ce mec est une plaie sur un terrain pour les arbitres et les adversaires.... Surtout pas un exemple pour les momes!!

OL : Tolisso forfait contre le PSG

Bein oui... Vous étiez a chier en 1er mi temps et a l arentrée d'endrick et tolisso , vous avez accelere 15 minutes et voila quoi... Mais bon, encore une fois je pense que tu DOIS battre sans Tolisso en fait!! enfin bon... Allez il a tres bien géré ton fonseca en bois si tu veux va...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
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53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
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5029148749418
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Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
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332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
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Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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