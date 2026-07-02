ASSE : Rennes vient chiper la trouvaille des Verts
Stade Geoffroy-Guichard

ASSE : Rennes vient chiper la trouvaille des Verts

ASSE02 juil. , 11:20
parEric Bethsy
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Pour mettre son gardien Gautier Larsonneur en concurrence la saison prochaine, l’AS Saint-Etienne tente de recruter le jeune Sénégalais Mamour Ndiaye en Norvège. Mais la piste n’est pas simple, notamment à cause de la concurrence du Stade Rennais.
A peine débarrassé de Brice Maubleu, en fin de contrat et parti du côté de Pau, Gautier Larsonneur verra un nouveau concurrent débarquer cet été. L’AS Saint-Etienne ne prévoit pas d’attirer une simple doublure. La direction sportive souhaite plutôt recruter un gardien capable de convoiter la place de numéro 1. Avec ce critère en tête, le club stéphanois a bien coché le nom de Mamour Ndiaye (20 ans).

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Le portier de Sarpsborg (D1 norvégienne) est devenu la priorité des Verts qui voient en lui un gros potentiel. Un intérêt flatteur pour le Sénégalais emballé à l’idée de rejoindre l’AS Saint-Etienne. Son attirance représente forcément un avantage pour le pensionnaire de Geoffroy-Guichard. Mais le dossier s’annonce tout de même compliqué, prévient le média norvégien TV2. Pour commencer, la source indique que les premières discussions bloquent sur l’aspect financier. Aucun chiffre n’a filtré pour le moment. Mais on apprend que l’offre de l’AS Saint-Etienne est encore trop éloignée du prix fixé par Sarpsborg.
Le club de Ligue 2 a pourtant intérêt à combler cet écart le plus vite possible à cause de la concurrence du Stade Rennais. Les Rouge et Noir sont effectivement annoncés sur la piste de l’international U20 sénégalais, mais sans doute pas pour la place de titulaire réservée à Brice Samba. Rappelons que le club breton vient d’obtenir la signature de Nicolas Lemaitre, probable doublure de l’actuel deuxième gardien de l’équipe de France. Reste à savoir si l’intérêt rennais date d’avant ce recrutement, ou si Rennes envisage de le placer plus loin dans la hiérarchie. Ce qui pourrait devenir un avantage pour l'AS Saint-Etienne.
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