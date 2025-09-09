ICONSPORT_003500_0001
Larqué Platini

ASSE : Platini et Larqué investissent chez les Verts

ASSE09 sept. , 15:30
parJérôme Capton
Fidèle à ses engagements, Kilmer Sports a fait entrer les Socios Verts, une association de supporters de l'AS Saint-Etienne, dans le capital du club. Parmi eux, deux légendes de l'ASSE et de l'équipe de France, Jean-Michel Larqué et Michel Platini.
C'est clair, en laissant des supporters entrer dans le capital de son club, Larry Tanenbaum, le très puissant propriétaire des Verts, ne se met pas en danger. Car même s'il ouvre les portes de l'AS Saint-Etienne à une association de supporters, ces derniers ne détiendront que 0,1% de l'AS Saint-Etienne. Une possibilité qui leur a été offerte suite à la vente de ses parts par Vincent Tong-Cuong. Il s'agit donc pour Kilmer Sports de montrer que la voix du Peuple Vert sera représentée lors de l'assemblée générale des actionnaires. Cependant, comme le précise L'Equipe, les Socios Verts n'auront pas de place au conseil d'adminisration et n'auront pas leur mot à dire sur la stratégie économique et sportive de l'ASSE. Parmi ces nouveaux actionnaires, deux noms célèbres et notamment deux légendes du football français.

Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

