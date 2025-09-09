ASSE : Platini et Larqué investissent chez les Verts

Fidèle à ses engagements, Kilmer Sports a fait entrer les Socios Verts, une association de supporters de l'AS Saint-Etienne, dans le capital du club. Parmi eux, deux légendes de l'ASSE et de l'équipe de France, Jean-Michel Larqué et Michel Platini.

L'Equipe, les Socios Verts n'auront pas de place au conseil d'adminisration et n'auront pas leur mot à dire sur la stratégie économique et sportive de l'ASSE. Parmi ces nouveaux actionnaires, deux noms célèbres et notamment deux légendes du football français. C'est clair, en laissant des supporters entrer dans le capital de son club, Larry Tanenbaum, le très puissant propriétaire des Verts , ne se met pas en danger. Car même s'il ouvre les portes de l'AS Saint-Etienne à une association de supporters, ces derniers ne détiendront que 0,1% de l' AS Saint-Etienne . Une possibilité qui leur a été offerte suite à la vente de ses parts par Vincent Tong-Cuong. Il s'agit donc pour Kilmer Sports de montrer que la voix du Peuple Vert sera représentée lors de l'assemblée générale des actionnaires. Cependant, comme le précise, les Socios Verts n'auront pas de place au conseil d'adminisration et n'auront pas leur mot à dire sur la stratégie économique et sportive de l'ASSE. Parmi ces nouveaux actionnaires, deux noms célèbres et notamment deux légendes du football français.

Le quotidien sportif révèle que Michel Platini et le capitaine emblématique des Verts, Jean-Michel Larqué, ont pris une carte dans les Socios Verts et seront donc actionnaires de l'AS Saint-Etienne, même si c'est évidemment de manière symbolique puisqu'il fallait donner 19,33 euros pour faire partie de ce collectif en tant que particulier, et plus si vous êtiez une entreprise. Au total, ce sont 4.200 supporters qui ont réuni les 120.000 euros nécessaires pour racheter les parts de Tong-Cuong, un projet revu à la baisse puisqu'à la base, les Socios Verts souhaitaient décrocher 500.000 euros afin d'entrer au conseil d'administration. Sauf que depuis le lancement de ce projet, le capital de l'ASSE a été largement augmenté et que ce demi-million d'euros n'aurait plus été suffisant. En tout cas, même vendue à un homme d'affaires canadien, l'ASSE n'a pas perdu son âme.