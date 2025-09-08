ASSE : 4000 supporters pour un coup de force historique

L'AS Saint-Etienne compte remonter en Ligue 1 le plus rapidement possible. Mais les fans stéphanois veulent des garantis pour leur avenir et une grande nouvelle vient de se produire pour certains d'entre eux.

L' AS Saint-Etienne n'a pas prévu de rester en Ligue 1 bien longtemps. Le club du Forez a des grandes ambitions mais aussi des nouveaux moyens. Les fans stéphanois comptent eux bien rester présents. Certains d'entre eux, à savoir les Socios Verts, avaient pour but de tout faire pour entrer au sein du capital de l'AS Saint-Etienne. Le chemin a été très long pour le groupe stéphanois, qui avait fait il y a quatre jours un ultime appel aux contributions. En effet, il manquait encore 40 000 euros pour atteindre l’objectif fixé à 120 000 euros avant la date butoir du 12 septembre.

Un énorme exploit signé Socios Verts

Alors qu'on pensait le combat perdu, finalement, Socios Verts a bien fait de s'accrocher puisque l'association va entrer symboliquement au sein du capital de l'ASSE. Ces dernières heures, le groupe a indiqué avoir récolté 125 000 euros, ce qui dépasse même les espérances. Désormais, Socios Verts possède 0,1 % du capital, soit environ 10 000 actions. A noter qu'elles appartenaient avant cela à Vincent Tong-Cuong, ancien directeur général du club stéphanois. Au total, ce sont plus de 4000 supporters de Saint-Etienne qui ont pris part à la collecte des Socios Verts, avec un ticket d’entrée à 19,33 euros. Les entreprises pouvaient de leur côté participer à partir de 420 euros. Le projet avait été soutenu par des figures fortes du club, comme Jean-Michel Larqué ou encore Lubomir Moravcik. Il faut désormais que l'AS Saint-Etienne valide administrativement et juridiquement l’entrée des Socios Verts et que le transfert des fonds soit fait d'ici le vendredi 12 septembre.