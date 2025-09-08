asse socios verts signe l exploit et entre dans le capital iconsport 266854 0105 398587

ASSE : 4000 supporters pour un coup de force historique

ASSE08 sept. , 20:20
parHadrien Rivayrand
L'AS Saint-Etienne compte remonter en Ligue 1 le plus rapidement possible. Mais les fans stéphanois veulent des garantis pour leur avenir et une grande nouvelle vient de se produire pour certains d'entre eux.
L'AS Saint-Etienne n'a pas prévu de rester en Ligue 1 bien longtemps. Le club du Forez a des grandes ambitions mais aussi des nouveaux moyens. Les fans stéphanois comptent eux bien rester présents. Certains d'entre eux, à savoir les Socios Verts, avaient pour but de tout faire pour entrer au sein du capital de l'AS Saint-Etienne. Le chemin a été très long pour le groupe stéphanois, qui avait fait il y a quatre jours un ultime appel aux contributions. En effet, il manquait encore 40 000 euros pour atteindre l’objectif fixé à 120 000 euros avant la date butoir du 12 septembre.

Un énorme exploit signé Socios Verts

Alors qu'on pensait le combat perdu, finalement, Socios Verts a bien fait de s'accrocher puisque l'association va entrer symboliquement au sein du capital de l'ASSE. Ces dernières heures, le groupe a indiqué avoir récolté 125 000 euros, ce qui dépasse même les espérances. Désormais, Socios Verts possède 0,1 % du capital, soit environ 10 000 actions. A noter qu'elles appartenaient avant cela à Vincent Tong-Cuong, ancien directeur général du club stéphanois. Au total, ce sont plus de 4000 supporters de Saint-Etienne qui ont pris part à la collecte des Socios Verts, avec un ticket d’entrée à 19,33 euros. Les entreprises pouvaient de leur côté participer à partir de 420 euros. Le projet avait été soutenu par des figures fortes du club, comme Jean-Michel Larqué ou encore Lubomir Moravcik. Il faut désormais que l'AS Saint-Etienne valide administrativement et juridiquement l’entrée des Socios Verts et que le transfert des fonds soit fait d'ici le vendredi 12 septembre.
Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

