ASSE : « On se voyait rouler sur la Ligue 2 », un joueur craque

L’AS Saint-Etienne a connu un deuxième frein dans ce championnat de Ligue 2. Les hommes d’Eirik Horneland ont été battus à la maison par le Mans samedi dernier. Une nouvelle performance brouillonne qui invite les joueurs à se remettre en question.

Puni par des Manceaux plus inspirés, l’AS Saint-Etienne a subi son deuxième revers de la saison samedi dernier à domicile. Les hommes d’Eirik Horneland restent sur deux défaites sur les trois derniers matchs de Ligue 2 . De plus, le club du Forez a de nouveau encaissé trois buts, symbole d’une défense à nouveau mise en difficulté rappelant les mauvais jours de la saison dernière en Ligue 1. Les Verts devront rapidement se remettre à la planche dès samedi à Annecy avant de recevoir les surprenants Palois.

Saint-Etienne ne voyait trop beau

Les Verts n’ont pas profité d’une certaine supériorité sur le papier pour faire le trou sur les concurrents à la montée. Dans le journal le Progrès, Florian Tardieu admet que l’ASSE ne s’attendait pas à autant d’adversité. « On se voyait rouler sur la Ligue 2. J’entendais des commentaires à droite, à gauche. Sans prétention, j’ai l’expérience de ce championnat. En étant l’ASSE, les équipes qui viennent ici jouent le match de l’année, » explique-t-il dans un premier temps avant de poursuivre. « Il faut arrêter de se voir un peu trop beau, remettre de l’intensité, arrêter d’être trop gentil et refaire peur. Les matchs de Ligue 2 sont très compliqués. On est en haut, on est dans le bon wagon, mais j’aurais aimé avoir plus de points, ça, c'est sûr, » conclut le milieu de terrain. La pression du résultat reste élevée pour le club du Forez cette saison. Les ambitions sont simples, l’ASSE doit retrouver la Ligue 1 à la fin de la saison sans passer par les barrages. Et cela commence par une relance à Annecy ce samedi dans un match qui va peser sur le moral des troupes.