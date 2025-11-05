ASSE-OL : Prison et interdiction de stade pour les lanceurs de pièces

Le 20 avril dernier, le bouillant derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais était stoppé pendant de longues minutes suite à la blessure d'un juge de touche touché par des pièces de monnaie. Les deux supporters des Verts ont été condamnés.

On n'a pas réfléchi ». Les deux supporters stéphanois qui étaient jugés mardi par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne n'avait pas réellement d'explication pour justifier d'avoir jeté des pièces sur Medhi Rahmouni, arbitre assistant du dernier derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais . Touché à la tête, et présent à l'audience, ce dernier avait finalement convaincu son arbitre de reprendre la rencontre. « J'ai décidé de reprendre la partie. C'est une rencontre regardée en Europe. Si on avait reporté le match, on aurait encore terni l'image. J'ai décidé que ce serait un échec de s'arrêter. Ce n'était pas normal qu'une personne isolée punisse tout le monde », a confié l'arbitre devant le président du tribunal. Alors que le ministère public a rappelé aux deux fans des Verts que ce geste pouvait valoir sept ans de prison et 100.000 euros d'amende, le fait qu'ils n'aient aucune mention sur leur casier judiciaire a incité les juges à un peu plus de clémence.

L'ASSE ne peut pas vider les poches des supporters

Même si les avocats des deux fautifs ont demandé à ce que l'interdiction de stade ne soit pas trop longue, rappelant que l'ASSE était leur passion, le club stéphanois, qui s'était porté partie-civile, a regretté de tels comportements et a reconnu qu'il était impossible de retirer les pièces de monnaie lors des fouilles. Quoi qu'il en soit, le jugement est tombé et les deux supporters de l'AS Saint-Etienne ont été condamnés à sept mois de prison avec sursis et trois ans d’interdiction de stade. De plus, ils devront verser 2.500 euros de dommages et intérêts à Medhi Rahmouni. La justice espère que le message va passer et que plus jamais on assistera à de tels comportements contre les arbitres.