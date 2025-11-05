ICONSPORT_258202_0121

ASSE-OL : Prison et interdiction de stade pour les lanceurs de pièces

ASSE05 nov. , 9:00
parClaude Dautel
Le 20 avril dernier, le bouillant derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais était stoppé pendant de longues minutes suite à la blessure d'un juge de touche touché par des pièces de monnaie. Les deux supporters des Verts ont été condamnés.
« On n’a pas réfléchi ». Les deux supporters stéphanois qui étaient jugés mardi par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne n'avait pas réellement d'explication pour justifier d'avoir jeté des pièces sur Medhi Rahmouni, arbitre assistant du dernier derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Touché à la tête, et présent à l'audience, ce dernier avait finalement convaincu son arbitre de reprendre la rencontre. « J’ai décidé de reprendre la partie. C’est une rencontre regardée en Europe. Si on avait reporté le match, on aurait encore terni l’image. J’ai décidé que ce serait un échec de s’arrêter. Ce n’était pas normal qu’une personne isolée punisse tout le monde », a confié l'arbitre devant le président du tribunal. Alors que le ministère public a rappelé aux deux fans des Verts que ce geste pouvait valoir sept ans de prison et 100.000 euros d’amende, le fait qu'ils n'aient aucune mention sur leur casier judiciaire a incité les juges à un peu plus de clémence.

L'ASSE ne peut pas vider les poches des supporters

Même si les avocats des deux fautifs ont demandé à ce que l'interdiction de stade ne soit pas trop longue, rappelant que l'ASSE était leur passion, le club stéphanois, qui s'était porté partie-civile, a regretté de tels comportements et a reconnu qu'il était impossible de retirer les pièces de monnaie lors des fouilles. Quoi qu'il en soit, le jugement est tombé et les deux supporters de l'AS Saint-Etienne ont été condamnés à sept mois de prison avec sursis et trois ans d’interdiction de stade. De plus, ils devront verser 2.500 euros de dommages et intérêts à Medhi Rahmouni. La justice espère que le message va passer et que plus jamais on assistera à de tels comportements contre les arbitres. 
Derniers commentaires

L'OL convoite un joueur totalement « fou »

A 19 ans 136 match 37 buts 4 assits 6.286' de jeu soit 46 min en moyenne par match .. ce qui fait des stats plutot correct vu son age

Le PSG lance son mercato d'urgence, Upamenaco dans le viseur !

rage en silence

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

ca doit etre ca tocard que tu es deja je soutien les clubs francais en europe! mais juste faut etre objectif la premiere mi temps le bayern etait largement au dessus

PSG : Les trois bourdes de Luis Enrique

Oui comme les Strasbourgeois avec le rouge sur Fofana. Pourtant Parisiens et Marseillais de ce forum était du même avis. Maintenant que cela arrive sur un de vos joueurs vous pleurez.

PSG : Ousmane Dembélé sort sur blessure

Je disais qu'il demarrerait le match .L.E l'a aligné et il est sorti sur blessure .S'il l'avait fait rentrer en cours de match on aurait eu 2 remplaçants d'utilises. Dembelé a du dire à L.E que tout allait bien mais hélas il s'est reblessé.On est poursuivis par la malchance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

