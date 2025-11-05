ASSE-OL : Prison et interdiction de stade pour les lanceurs de pièces

A 19 ans 136 match 37 buts 4 assits 6.286' de jeu soit 46 min en moyenne par match .. ce qui fait des stats plutot correct vu son age
rage en silence
ca doit etre ca tocard que tu es deja je soutien les clubs francais en europe! mais juste faut etre objectif la premiere mi temps le bayern etait largement au dessus
Oui comme les Strasbourgeois avec le rouge sur Fofana. Pourtant Parisiens et Marseillais de ce forum était du même avis. Maintenant que cela arrive sur un de vos joueurs vous pleurez.
Je disais qu'il demarrerait le match .L.E l'a aligné et il est sorti sur blessure .S'il l'avait fait rentrer en cours de match on aurait eu 2 remplaçants d'utilises. Dembelé a du dire à L.E que tout allait bien mais hélas il s'est reblessé.On est poursuivis par la malchance
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
