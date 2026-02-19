Habib Beye, Rennes devrait lui dire merci

Fier de son parcours à Rennes, Habib Beye a tenu à rappeler ce jeudi qu'il savait gérer des situations compliquées. Il devrait être servi avec l'OM.

Fin compliquée entre Habib Beye et le Stade Rennais, avec des résultats en dents de scie, des désaccords avec la direction et un vestiaire en feu. Au moment d’être intronisé nouvel entraineur de l’OM , le technicien franco-sénégalais est tout de même revenu sur son passage en Bretagne. Et malgré les critiques, les rumeurs et les derniers jours houleux, l’ex-capitaine de Marseille tient à souligner que les résultats parlent en sa faveur. Rennes, qui était en grande danger de jouer le maintien à son arrivée, était 6e de Ligue 1 quand il est parti un an plus tard. Cela même si le fiasco en Coupe de France au Vélodrome fait mal, le bilan reste largement positif selon lui.

Beye ne promet pas du beau jeu à l'OM

Habib Beye - OM

« Quand j’ai repris Rennes, ils étaient 16es de Ligue 1, les innovations étaient secondaires, il fallait être pragmatique. Rennes était 6e quand on est parti, il y a donc eu une progression… À l’OM, on sera dans l’analyse sur ce qu’on peut faire tactiquement, car on a une qualité de joueurs qui nous permet de faire ça. Mais il faudra avant tout avoir des résultats. Avant il faut du résultat, je ne vais pas vendre quelque chose de très beau », a souligné Habib Beye, qui a failli prendre la porte à l’automne après une série de mauvais résultats. A ce moment, les « Rouge et Noir » étaient en plein dans le ventre mou et le discours aurait été différent.

Mais comme il l’a fait savoir en conférence de presse, son aventure à Rennes est désormais à conjuguer au passé et tout ce qui s’est déroulé en Ille-et-Vilaine va lui servir pour la suite de sa carrière. Notamment à l’OM où le vestiaire est encore bien plus difficile à manoeuvrer qu’à Rennes, avec des fortes têtes qui attendent forcément Habib Beye au tournant sur la gestion de cette fin de saison.

La réponse ne devrait pas tarder avec le déplacement à Brest dès ce vendredi soir.