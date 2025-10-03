magic fans et green angels fixent un rassemblement le 29 mars iconsport 067447 0041 390000

ASSE : Les Stéphanois se sentent lésés en Ligue 2

ASSE03 oct. , 20:10
parEric Bethsy
Interdits de déplacement à Montpellier samedi, les supporters de l’AS Saint-Etienne n’accompagneront pas non plus leur équipe contre le Red Star le samedi 1er novembre. Cette fois, la décision vient des fans stéphanois.
Programmée dans un mois, l’affiche de Ligue 2 entre le Red Star et l’AS Saint-Etienne fait déjà parler. Le Stade Bauer étant en travaux, le nombre de places dans le parcage visiteur a été revu à la baisse. Mais les 236 billets accordés n’enchantent pas les Stéphanois qui ont tenté de négocier des sièges supplémentaires, sans succès. Agacés, les groupes d’ultras ont donc décidé de boycotter le rendez-vous à Saint-Ouen.
« C'est un déplacement que beaucoup de Stéphanois ont coché sur leur calendrier, ont regretté les associations de l’ASSE dans un communiqué. En effet, aucun de nos groupes n'a jamais mis les pieds dans ce parcage et le peuple vert souhaite inaugurer dignement ce nouveau stade. La capacité du parcage visiteur à Bauer est limitée à 236 places. Nous ne parlons pas ici de restrictions administratives liées à un arrêté d'encadrement, mais bel et bien d'une limite du côté de l'infrastructure. La négociation pour obtenir un parcage étendu et ainsi gagner quelques places supplémentaires, comme nous avons pu le faire lors du déplacement à Clermont, n'a pas pu aboutir. »

Ligue 2

01 novembre 2025 à 20:00
Red Star
20:00
Saint-Étienne
« Après concertation entre les groupes de supporters stéphanois, force est de constater que nous serons dans l'incapacité de sélectionner nos membres pour remplir le parcage audonien. Avec une demande à plus de 800 personnes, il nous paraît impossible de laisser 550 Stéphanois sur le carreau. En conséquence, nous annonçons la fermeture complète du parcage au Red Star. Aucune place de match ne sera délivrée par l'ASSE, et aucun de nos groupes ne fera le déplacement », ont acté les groupes de supporters qui craignent de se retrouver « dans une situation similaire pour les déplacements à Dunkerque, Pau ou Rodez. »
0
