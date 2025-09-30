Officiel : L'ASSE condamne un acte raciste

La dernière rencontre entre l'AS Saint-Etienne et l'EA Guingamp à Geoffroy-Guichard a été marquée par le comportement raciste d'un supporter stéphanois. Dans un communiqué, la direction stéphanoise indique avoir identifié l'individu.

Saint-Etienne a fait un très mauvais coup en perdant à domicile face à Guingamp (2-3). Leaders du championnat de France de Ligue 2 avant le coup d'envoi de la rencontre, les Verts ont laissé passer l'occasion de faire la course en tête. Surtout, ils ont laissé Troyes les dépasser, tandis qu'il n'y a désormais que 3 points d'écarts entre la formation stéphanoise, deuxième, et Reims, cinquième. Mais au-delà de la défaite, le match a aussi été marqué par un acte raciste de la part d'un supporter de l' ASSE . Le club a rapidement identifié l'individu avant de publier un communiqué dans lequel il réaffirme son engagement dans la lutte contre les différentes discriminations.

Ligue 2 27 septembre 2025 à 20:00 Saint-Étienne Louiserre 44 ' (og) Nade 90 ' 2 3 Match terminé Guingamp Hemia 29 ' Nlandu 67 ' Chronologie Composition Statistiques But 90 ’ M. Nade Saint-Étienne Carton jaune 90 ’ C. Camará Lamba Saint-Étienne Remplacement 84 ’ ENTRE B. Old Saint-Étienne SORT L. Stassin Saint-Étienne Carton rouge 81 ’ M. Bernauer Saint-Étienne Voir Les Détails Complets Du Match

Le communiqué de l'ASSE

« L’AS Saint-Étienne a pris connaissance à l’issue de la rencontre face à Guingamp samedi dernier du comportement raciste d’une personne que le club ne peut qualifier de supporter. L’AS Saint-Étienne condamne cet acte intolérable et a rapidement identifié l’individu. Le club a lancé une procédure d’interdiction commerciale de stade de 18 mois, la durée maximale autorisée, et une plainte a été déposée. Par ailleurs et conformément à sa politique de tolérance zéro sur les réseaux sociaux, l’AS Saint-Étienne continue de signaler aux plateformes tout commentaire discriminant et de bloquer ses auteurs. L’AS Saint-Étienne réaffirme son engagement total pour créer, sur le terrain et en dehors, en ligne comme dans la société, des espaces sans haine ni discrimination, fidèles aux valeurs du club », lit-on dans le communiqué officiel du club paru ce mardi soir.