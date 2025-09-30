asse socios verts signe l exploit et entre dans le capital iconsport 266854 0105 398587

Officiel : L'ASSE condamne un acte raciste

ASSE30 sept. , 19:20
parQuentin Mallet
0
La dernière rencontre entre l'AS Saint-Etienne et l'EA Guingamp à Geoffroy-Guichard a été marquée par le comportement raciste d'un supporter stéphanois. Dans un communiqué, la direction stéphanoise indique avoir identifié l'individu.
Saint-Etienne a fait un très mauvais coup en perdant à domicile face à Guingamp (2-3). Leaders du championnat de France de Ligue 2 avant le coup d'envoi de la rencontre, les Verts ont laissé passer l'occasion de faire la course en tête. Surtout, ils ont laissé Troyes les dépasser, tandis qu'il n'y a désormais que 3 points d'écarts entre la formation stéphanoise, deuxième, et Reims, cinquième. Mais au-delà de la défaite, le match a aussi été marqué par un acte raciste de la part d'un supporter de l'ASSE. Le club a rapidement identifié l'individu avant de publier un communiqué dans lequel il réaffirme son engagement dans la lutte contre les différentes discriminations.

Ligue 2

27 septembre 2025 à 20:00
Saint-Étienne
Louiserre44'(og)Nade90'
2
3
Match terminé
Guingamp
Hemia29'Nlandu67'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
M. Nade
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Carton jaune
90
C. Camará Lamba
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
84
ENTRE
B. Old
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
L. Stassin
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Carton rouge
81
M. Bernauer
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Voir Les Détails Complets Du Match

Le communiqué de l'ASSE

« L’AS Saint-Étienne a pris connaissance à l’issue de la rencontre face à Guingamp samedi dernier du comportement raciste d’une personne que le club ne peut qualifier de supporter. L’AS Saint-Étienne condamne cet acte intolérable et a rapidement identifié l’individu. Le club a lancé une procédure d’interdiction commerciale de stade de 18 mois, la durée maximale autorisée, et une plainte a été déposée. Par ailleurs et conformément à sa politique de tolérance zéro sur les réseaux sociaux, l’AS Saint-Étienne continue de signaler aux plateformes tout commentaire discriminant et de bloquer ses auteurs. L’AS Saint-Étienne réaffirme son engagement total pour créer, sur le terrain et en dehors, en ligne comme dans la société, des espaces sans haine ni discrimination, fidèles aux valeurs du club », lit-on dans le communiqué officiel du club paru ce mardi soir.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272238_0029
PSG

Barça-PSG : Lamine Yamal, la polémique arrive

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

ICONSPORT_272051_0005
Ligue des Champions

LdC : Un super Mbappé porte le Real à Almaty

ICONSPORT_268435_0252
LOSC

Lille : Le dossier Bouadi devient fou

Fil Info

20:40
Barça-PSG : Lamine Yamal, la polémique arrive
20:38
LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée
20:36
LdC : Un super Mbappé porte le Real à Almaty
20:20
Lille : Le dossier Bouadi devient fou
20:05
LdC : Kylian Mbappé plus prolifique que Thierry Henry
20:00
Esp : Tout était prêt, le Barça a déchiré le contrat de Nico Williams
19:57
OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)
19:40
Trop de pression à l'OM, Gameiro a paniqué
19:00
6e du Ballon d'Or, Hakimi lâche ses vérités

Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

entraineur exceptionel, meilleur gardien du monde Fofana ballon d' or, Merah futur Zidane, Niakaté le monstre, piouuu que peut il empecher Lyon d etre champion de France et d Europe !

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

qu est ce qu il se passe Fiasco? rude journée? tu troll vraiment à ras les paquerettes

Le PSG réactive en urgence un dossier à 40 ME

Bien sûr que ce serait une excellente idée pour le PSG

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

Ils ne sont pas les seuls à faire des projections, certains s’imaginent battre le Pgégé et gagner la FarmersLigue, tous nuls quoi 😂🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

Bah , sans doute les nuls, un peu comme toi quoi …🤣🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading