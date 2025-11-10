ICONSPORT_251125_0244
Davitashvili et Stassin (AS Saint-Etienne)

ASSE : Les deux stars vendues, Horneland a tout prévu

ASSE10 nov. , 14:00
parClaude Dautel
0
Conservés lors du dernier mercato d'été, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin ne sont plus des titulaires indiscutables du côté de l'AS Saint-Etienne. Eirik Horneland pense même que l'ASSE a déjà des solutions pour compenser un ou des départs en janvier prochain.
Les dirigeants stéphanois avaient mis les barbelés en août dernier, lorsque des offres sont arrivées pour Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. On se souvient notamment que le Paris FC avait frôlé les 30 millions d'euros pour recruter le buteur belge des Verts. D'autant que ce dernier était favorable à un départ afin de prétendre à une place en équipe de Belgique pour le Mondial. Mais Ivan Gazidis s'est montré intraitable et finalement l'international belge et son coéquipier géorgien sont restés dans le Forez afin de contribuer au retour de l'ASSE en Ligue 1. Cependant, depuis quelques matchs, Zuriko Davitashvili cire le banc au coup d'envoi, et Lucas Stassin est lui totalement muet depuis quatre matchs. De quoi susciter des doutes sur leur avenir respectif à Saint-Etienne, d'autant que l'entraîneur norvégien fait désormais confiance au trio Boakye, Duffus et Cardona. 

L'ASSE prépare l'avenir et n'a pas besoin de recruter

Pour Eirik Horneland, son équipe semble mieux équilibrée lorsqu'elle aligne Boakye, Duffus et Cardona, comme on l'a vu contre Troyes. Et cela permet en plus de préparer l'avenir si un départ intervenait lors du prochain mercato d'hiver, le coach norvégien ne pensant même pas avoir besoin d'un renfort offensif. « J’ai choisi ce trio-là aujourd’hui mais ça ne veut pas dire que Stassin, Davitashvili, Ben Old ou N’Guessan ne pourront pas y prendre part un jour. C’est bien que les joueurs qu’on a alignés sentent qu’il y a de la concurrence. On a un secteur offensif étoffé. Si l’un d’eux venait à partir cet hiver, je ne suis pas sûr qu’on aurait besoin de le remplacer », a confié, dans Le Progrès, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Visiblement, ce dernier est persuadé d'avoir trouvé la bonne formule sur le plan offensif. On verra tout cela après la trêve internationale et la Coupe de France, qui début le week-end prochain pour l'ASSE. 

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
2814842261412
2
Red Star
271483319136
3
Saint-Étienne
2614824312110
4
Montpellier
241473417125
5
Pau
23146532021-1
Tout afficher
0
Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

c'est qui le niak????

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

la main non sifflé et le second but entaché d'une faute, c'est normal que les lyonnais l'est en travers de la gorge. l'expulsion de tagliafico est normale, elle aurait pu arrivée avant. globalement le psg merite sa victoire, dommage que l'on n'en soit encore reduit a parler d'arbitrage

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Bonne idée un Musée, les trophées sont vieux, ils doivent valoir de la thune !!!

Le PSG finira devant l'OM, Vincent Duluc n'a aucun doute

Se faire marcher dessus ? Un tir cadré, 30% possession, le but marqué etant un contre son camp ...mdr ^^ T oses parler de se faire marcher dessus apres votre seule victoire a domicile en 14ans face au PSG, lol

OL : Gonçalo Ramos et un supporter du PSG font exploser la marmite

Les supporters insultent paris dans le match, il chambre sur le but, normal et il a bien fait car il n'a pas insulté les supporters lyonnais 🙂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

