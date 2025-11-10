ASSE : Les deux stars vendues, Horneland a tout prévu

Conservés lors du dernier mercato d'été, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin ne sont plus des titulaires indiscutables du côté de l'AS Saint-Etienne. Eirik Horneland pense même que l'ASSE a déjà des solutions pour compenser un ou des départs en janvier prochain.

Les dirigeants stéphanois avaient mis les barbelés en août dernier, lorsque des offres sont arrivées pour Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. On se souvient notamment que le Paris FC avait frôlé les 30 millions d'euros pour recruter le buteur belge des Verts. D'autant que ce dernier était favorable à un départ afin de prétendre à une place en équipe de Belgique pour le Mondial. Mais Ivan Gazidis s'est montré intraitable et finalement l'international belge et son coéquipier géorgien sont restés dans le Forez afin de contribuer au retour de l'ASSE en Ligue 1. Cependant, depuis quelques matchs, Zuriko Davitashvili cire le banc au coup d'envoi, et Lucas Stassin est lui totalement muet depuis quatre matchs. De quoi susciter des doutes sur leur avenir respectif à Saint-Etienne, d'autant que l'entraîneur norvégien fait désormais confiance au trio Boakye, Duffus et Cardona.

L'ASSE prépare l'avenir et n'a pas besoin de recruter

Pour Eirik Horneland, son équipe semble mieux équilibrée lorsqu'elle aligne Boakye, Duffus et Cardona, comme on l'a vu contre Troyes. Et cela permet en plus de préparer l'avenir si un départ intervenait lors du prochain mercato d'hiver, le coach norvégien ne pensant même pas avoir besoin d'un renfort offensif. « J’ai choisi ce trio-là aujourd’hui mais ça ne veut pas dire que Stassin, Davitashvili, Ben Old ou N’Guessan ne pourront pas y prendre part un jour. C’est bien que les joueurs qu’on a alignés sentent qu’il y a de la concurrence. On a un secteur offensif étoffé. Si l’un d’eux venait à partir cet hiver, je ne suis pas sûr qu’on aurait besoin de le remplacer », a confié, dans Le Progrès, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Visiblement, ce dernier est persuadé d'avoir trouvé la bonne formule sur le plan offensif. On verra tout cela après la trêve internationale et la Coupe de France, qui début le week-end prochain pour l'ASSE.