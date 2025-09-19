ICONSPORT_270818_0057

ASSE : Le Stassin nouvelle version va tout casser

ASSE19 sept. , 13:40
parNathan Hanini
L’AS Saint-Etienne reçoit le Stade de Reims ce samedi soir à 20h dans le choc de la sixième journée de Ligue 2. Les Verts veulent enchaîner après un succès important à Clermont la semaine passée. Passeur et buteur en Auvergne, Lucas Stassin a réellement lancé sa saison. Selon son entraîneur, le Belge est enfin prêt.
Son avenir est désormais tourné vers le Forez. Lucas Stassin a lancé sa saison la semaine passée du côté de Clermont. Le Belge est entré en jeu lors de la seconde période pour aider ses coéquipiers à inverser la tendance. Menés 1-0, les hommes d’Eirik Horneland se sont imposés 2-1. Et Lucas Stassin n’y est pas étranger. Le meilleur buteur de la saison dernière a délivré une passe décisive et a inscrit son premier but de la saison. Longtemps tiraillé entre un départ et une saison de plus dans le Forez sur ce mercato, le Belge est prêt.

Stassin peut désormais débuter

De passage en conférence de presse avant le match contre Reims samedi, Eirik Horneland s’est exprimé sur le cas de son attaquant. Pour le technicien norvégien, Stassin est désormais à 100% focus sur Saint-Etienne.  « Je pense que Lucas Sassin a aujourd'hui 90 minutes dans les jambes. Le plus important, c'est qu'il donne tout ce qu'il a dès qu’il est sur le terrain. On verra combien de temps ça peut durer. Il a vraiment fait la différence sur son entrée en jeu à Clermont et cette semaine à l'entraînement, il a montré aussi qu'il était très en jambes. Je pense que toute sa tête est à Saint-Etienne, » explique-t-il. Titulaire à une seule reprise cette saison, le joueur formé à Anderlecht a de grandes chances de retrouver le onze de départ ce samedi à domicile. Stassin aura à cœur de réaliser une saison solide pour espérer décrocher une sélection avec les Diables Rouges pour la Coupe du monde, l’été prochain en Amérique du nord. 

Ligue 2

20 septembre 2025 à 20:00
Saint-Étienne
20:00
Reims
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

Ligue 2

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_165988_0001
OL

Quel numéro neuf pour l'OL ? Le choix est simple

Valentin Rongier
FC Nantes

« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

ICONSPORT_270646_0413
PSG

Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby

ICONSPORT_271121_0015
Ligue des Champions

Barça-PSG : Koundé veut faire payer Paris

Fil Info

16:00
Quel numéro neuf pour l'OL ? Le choix est simple
15:40
« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier
15:20
Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby
15:00
Barça-PSG : Koundé veut faire payer Paris
14:30
OM-PSG : Nayef Aguerd toujours incertain
14:30
OM : Plus fort que Yamal, Greenwood affole l’Europe
14:00
Nice : Franck Haise n'est pas trahi par son vestiaire
13:20
OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire
13:00
Endrick à l'OM, rendez-vous secret à Madrid !

Derniers commentaires

OM : Pas de faute grave pour Benatia

tu fais partie des 85%

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Tes pas, rires.

Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby

Il faut des résultats pour avoir une telle confiance de la part de sa direction. Si LE nous avait fait une Amorim à United, c est de Jean Bouin qu il regarderait les matchs ...

« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

"Les vrais dépositaires des valeurs d'un club, ce sont ses supporters. " C'est quoi les valeurs des supporters nantais? En quoi elles diffèrent de ceux de Rennes?

OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire

"inventer une idée" XD

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading