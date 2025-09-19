ASSE : Le Stassin nouvelle version va tout casser

L’AS Saint-Etienne reçoit le Stade de Reims ce samedi soir à 20h dans le choc de la sixième journée de Ligue 2. Les Verts veulent enchaîner après un succès important à Clermont la semaine passée. Passeur et buteur en Auvergne, Lucas Stassin a réellement lancé sa saison. Selon son entraîneur, le Belge est enfin prêt.

Son avenir est désormais tourné vers le Forez. Lucas Stassin a lancé sa saison la semaine passée du côté de Clermont. Le Belge est entré en jeu lors de la seconde période pour aider ses coéquipiers à inverser la tendance. Menés 1-0, les hommes d’ Eirik Horneland se sont imposés 2-1. Et Lucas Stassin n’y est pas étranger. Le meilleur buteur de la saison dernière a délivré une passe décisive et a inscrit son premier but de la saison. Longtemps tiraillé entre un départ et une saison de plus dans le Forez sur ce mercato, le Belge est prêt.

Stassin peut désormais débuter

De passage en conférence de presse avant le match contre Reims samedi, Eirik Horneland s’est exprimé sur le cas de son attaquant. Pour le technicien norvégien, Stassin est désormais à 100% focus sur Saint-Etienne. « Je pense que Lucas Sassin a aujourd'hui 90 minutes dans les jambes. Le plus important, c'est qu'il donne tout ce qu'il a dès qu’il est sur le terrain. On verra combien de temps ça peut durer. Il a vraiment fait la différence sur son entrée en jeu à Clermont et cette semaine à l'entraînement, il a montré aussi qu'il était très en jambes. Je pense que toute sa tête est à Saint-Etienne, » explique-t-il. Titulaire à une seule reprise cette saison, le joueur formé à Anderlecht a de grandes chances de retrouver le onze de départ ce samedi à domicile. Stassin aura à cœur de réaliser une saison solide pour espérer décrocher une sélection avec les Diables Rouges pour la Coupe du monde, l’été prochain en Amérique du nord.

Ligue 2 20 septembre 2025 à 20:00 Saint-Étienne 20:00 Reims