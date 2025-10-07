ASSE : Le PSG de la Ligue 2 se fait secouer

ICONSPORT_272823_0065

Battu à domicile contre Guingamp il y a quinze jours, l’ASSE a retrouvé le goût de la victoire sur la pelouse de Montpellier ce week-end. Une belle performance des Verts dans un championnat où rien n’est simple malgré le statut de favori des hommes d’Eirik Horneland.
Favori assumé au titre de champion en Ligue 2 cette saison après son mercato à 25 millions d’euros, l’AS Saint-Etienne ne se balade pas tant que ça dans ce championnat si disputé. Certes, les Verts comptent six victoires lors des huit derniers matchs. Mais le succès étriqué à Amiens et la défaite contre Guingamp lors des trois dernières journées prouvent que rien ne sera simple pour l’équipe d’Eirik Horneland cette saison.
En déplacement à Montpellier ce week-end, l’ASSE n’a pas non plus été brillante. Mais les coéquipiers de Lucas Stassin sont repartis de l’Hérault avec un précieux succès (0-2) qui leur permet de rester au contact de Troyes, leader du championnat depuis deux journées. Ces dernières semaines prouvent en tout cas que malgré son immense statut de favori, le « PSG de la Ligue 2 » comme il est parfois surnommé ne se baladera pas cette saison selon Patrick Guillou.

« Le Forez retrouve son souffle. L’équipe s’améliore et se construit. Par séquences, le’ PSG de la Ligue 2’ s’est fait secouer. Mais il a tenu. Sans être brillants, les artisans du renouveau ont chipé trois points dans la douleur. Match solide, lucide et clinique. Ce succès précieux fait du bien aux têtes. Sérieux, appliqué et efficace, le groupe stéphanois se replace sans artifice. Cette victoire vaut de l’or car elle exprime le goût de l’effort » explique dans sa chronique pour Le Progrès l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne et actuel consultant pour BeInSports. Une dynamique de victoire à entretenir si possible sans rechute au retour de la trêve internationale. Le Mans, Annecy et le Pau FC seront au programme des Verts d’ici fin octobre. 
0
