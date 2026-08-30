VAR, rouge, hors-jeu, pénalty, Rennes-Le Mans fait halluciner Pierre Ménès

Match fou au Roazhon Park, avec beaucoup d'évènements qui vont donner de quoi dire aux détracteurs de l'arbitrage. Il y a tout eu pendant cette rencontre.

Rennes , qui fait partie des outsiders annoncés pour la course au podium, a eu toutes les peines du monde à battre Le Mans dans un match complètement fou, et très animé au niveau des décisions arbitrales.

Le Mans avait dans un premier temps doublement répondu à Rennes, et les deux équipes étaient à égalité 2-2, avec un pénalty de Mafouta à la 54e minute accordé par la VAR, après une faute de main sur un centre. Mais tout s’est emballé après l’heure de jeu. Quelques secondes après son entrée de jeu, Djibril Sidibé a pris un rouge pour une semelle sur Lepaul. C’est ensuite un pénalty qui a été attribué à Rennes pour une nouvelle faute de main, après un tir écrasé de Nordin contré malencontreusement. Une décision qui a eu le don de faire hurler Pierre Ménès. « Le peno pour Rennes à la 95eme minute est un pur scandale. Debut de saison cataclysmique des arbitres et de la var », a livré l’ancien consultant de Canal+, même si la main décollé et le ballon qui se dirigeait vers le but ne laissait pas beaucoup de choix à M. Lissorgue.

Après la fin des arrêts de jeu, cela a encore été fou, puisque Aït-Boudlal a échappé de peu au carton rouge pour un tirage de maillot sur une grosse occasion mancelle. Et sur le coup-franc, les Sarthois ont obtenu un pénalty logique, qui a finalement été annulé pour une position de hors-jeu au départ du coup-franc. Au final, une victoire 3-2 vraiment difficile pour Rennes, dans un match qui aura duré plus de 105 minutes et avec beaucoup de travail pour l’arbitre.