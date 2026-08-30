Liga : Aubameyang est injouable depuis qu’il a quitté l’OM

Tu as vu la défense de l'OM comment elle vient de prendre la marrée sur ce superbe but du Monégasque, Paris Bruner ? Mdr Tu n'as pas mal quand tu t'assoies ?! 😆
Perso, j'aurais préféré un nul mais un 4-0 on verra des buts.
Un petit 4-0 serait un régal 😉
Très joli deuxième but.
Pour ça aussi tu affirmes sans savoir. Une constante chez toi.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
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|1
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|0
|4
|0
|4
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|2
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|0
|1
|6
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|2
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|2
|2
|0
|2
|0
|4
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|0
|1
|2
|0
|1
|1
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|5
|-1
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|0
|1
|1
|1
|2
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|1
|2
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|1
|1
|1
|2
|-1
|1
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|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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