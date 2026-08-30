Liga : Aubameyang est injouable depuis qu’il a quitté l’OM

Parti de l’Olympique de Marseille en juillet dernier, Pierre-Emerick Aubameyang vit sa best life sous le maillot du Deportivo La Corogne en Espagne.

Pierre-Emerick Aubameyang a toujours aussi faim de buts. À 37 ans, l’attaquant gabonais reste un goleador partout où il passe, et ce depuis plus de dix ans. En juillet dernier, après une nouvelle saison plus ou moins pleine du côté de Marseille, l’ancien Stéphanois a décidé de rejoindre le Deportivo La Corogne. Bien lui en a pris, puisque PEA brille de mille feux depuis le lancement de la saison en Liga. Déjà buteur lors des deux premières journées contre Elche (1-1) et Malaga (1-1), Aubameyang a remis ça ce dimanche soir face à Valence (2-1 à la mi-temps).