Fonseca se prend pour De Zerbi, ça sent pas bon pour l’OL

Fonseca se prend pour De Zerbi, ça sent pas bon pour l’OL

OL30 août , 20:00
parHadrien Rivayrand
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L'OL a été freiné par Le Havre ce samedi soir en Ligue 1. Au sortir de la rencontre, Paulo Fonseca a encore agacé certains observateurs.
L'Olympique Lyonnais va devoir rapidement oublier cette semaine écoulée au vu des échecs vécus, d'abord lors du barrage retour de la Ligue des champions contre Fenerbahçe, puis face au Havre en Ligue 1. Les deux rencontres se disputaient pourtant au Groupama Stadium. S'il y en a bien un qui concentre les frustrations à Lyon ces derniers jours, c'est Paulo Fonseca. L'entraîneur de l'OL peine à trouver les solutions tactiques pour faire progresser son équipe. En plus, son comportement ne plaît pas à tout le monde parmi les observateurs. Ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire.

Paulo Fonseca, une attitude qui pose question ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant a notamment taclé la communication de Fonseca : « J’ai un gros problème avec Fonseca, un peu comme De Zerbi à l’OM, je pense qu’il se voit plus grand que le club. Par rapport à son salaire, son statut et la situation de l’OL, qui va lui dire quoi à Fonseca ? Est-ce que Matthieu Louis-Jean est en mesure de taper du poing sur la table en disant qu’il n’est pas content des résultats et qu’il n’aime pas cette communication ?
Je l’adore Fonseca à la base, mais c’est quand même l’entraîneur le mieux payé derrière Luis Enrique en Ligue 1. Il a repris l’OL à la quatrième place avec une équipe de fou et il a terminé sixième la première saison. Il faut se dire qu’il n’est pas au-dessus de l’OL. »

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Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Gones seront encore à domicile face à Auxerre. Et attention à ne pas se manquer sur ses terres du Groupama Stadium, alors que ce calendrier du début de saison en championnat reste plus qu'abordable sur le papier. Paulo Fonseca aura en tout cas une pression maximale sur les épaules et tout autre résultat qu'une victoire sera considéré comme un énorme échec.
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C'etait de la folie son salaire, tant mieux!

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A Saaamm : Tu as pas mal aux dents en ce moment ? ^^

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Tu as vu la défense de l'OM comment elle vient de prendre la marrée sur ce superbe but du Monégasque, Paris Bruner ? Mdr Tu n'as pas mal quand tu t'assoies ?! 😆

Monaco - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Perso, j'aurais préféré un nul mais un 4-0 on verra des buts.

Monaco - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Un petit 4-0 serait un régal 😉

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