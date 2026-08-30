3 buts, une passe décisive, Bruno Fernandes régale MU

C'est bien ce que je disais. Tu es à la rue ! ^^
Vas-y alors, investis à la Courneuve. Pose un billet. Non marseille n'a aucune leçon à donner, payan a eu la rondelle en feu 🔥 au soir du premier tour. Et bien-sûr qu'il s'est rapproché de l'autre analphabète de Delogu. Delogu s'est retiré pour se ranger derrière Payan, c'est dire la présence du RN et du ras le bol de la population.
Un jeune qui a fait que de bonnes choses quand il est rentré sur le terrain. En manque de temps de jeu, il faut le faire jouer plus souvent
C'est toi qui dit ça? Mort de rire, s'il y a bien un type sur terre qui ne peut pas dire cette phrase c'est toi. Peut-être Trump à la rigueur... Quand ça va dans ton sens c'est une bonne info quand ça ne va pas dans ton sens c'est de la fake news. Aucun recul, juste de la bêtise le c:/remi.
Ben oui Nasser paie pour avoir 1min de temps additionnel supplementaire, tandis que d autres arrive a avoir 16min au total, quel incompétent ce Nasser ...^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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Bruno Fernandes brilliance 🌟🌟🌟