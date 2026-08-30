3 buts, une passe décisive, Bruno Fernandes régale MU

OM : Bruno Genesio ne démissionne pas « pour l’instant »

C'est toi qui dit ça? Mort de rire, s'il y a bien un type sur terre qui ne peut pas dire cette phrase c'est toi. Peut-être Trump à la rigueur... Quand ça va dans ton sens c'est une bonne info quand ça ne va pas dans ton sens c'est de la fake news. Aucun recul, juste de la bêtise le c:/remi.