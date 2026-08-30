3 buts, une passe décisive, Bruno Fernandes régale MU

3 buts, une passe décisive, Bruno Fernandes régale MU

Premier League30 août , 19:30
parGuillaume Conte
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Grosse victoire pour Manchester United, qui a lancé sa saison avec un succès 5-2 contre Ipswich. A noter le festival de Bruno Fernandes, auteur de trois buts et d’une passe décisive sur cette rencontre.
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OM : Bruno Genesio ne démissionne pas « pour l’instant »

C'est bien ce que je disais. Tu es à la rue ! ^^

Monaco - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Vas-y alors, investis à la Courneuve. Pose un billet. Non marseille n'a aucune leçon à donner, payan a eu la rondelle en feu 🔥 au soir du premier tour. Et bien-sûr qu'il s'est rapproché de l'autre analphabète de Delogu. Delogu s'est retiré pour se ranger derrière Payan, c'est dire la présence du RN et du ras le bol de la population.

Ni l’OL ni le PSG, Hamdani fait monter les enchères

Un jeune qui a fait que de bonnes choses quand il est rentré sur le terrain. En manque de temps de jeu, il faut le faire jouer plus souvent

OM : Bruno Genesio ne démissionne pas « pour l’instant »

C'est toi qui dit ça? Mort de rire, s'il y a bien un type sur terre qui ne peut pas dire cette phrase c'est toi. Peut-être Trump à la rigueur... Quand ça va dans ton sens c'est une bonne info quand ça ne va pas dans ton sens c'est de la fake news. Aucun recul, juste de la bêtise le c:/remi.

VAR, rouge, hors-jeu, pénalty, Rennes-Le Mans fait halluciner Pierre Ménès

Ben oui Nasser paie pour avoir 1min de temps additionnel supplementaire, tandis que d autres arrive a avoir 16min au total, quel incompétent ce Nasser ...^^

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12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
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1201103-3
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