Évènement du mercato, l'OM refuse une offre

Dans l’obligation de vendre encore plusieurs joueurs importants avant la fermeture du marché des transferts mardi, l’Olympique de Marseille se fait aussi attaquer sur ses jeunes à l'image d’Antoine Valero, notamment pisté par le Betis Séville.
Le mercato estival se terminera officiellement mardi soir, et le club phocéen peut clairement d'attendre à vivre un sprint final complètement fou. Après avoir allégé sa masse salariale et renfloué ses caisses avec les départs de certains de ses cadres comme Mason Greenwood, Facundo Medina, Gerónimo Rulli, Pierre-Emerick Aubameyang ou plus récemment Leonardo Balerdi, Marseille va enfin pouvoir recruter. Mais si Bruno Genesio attend des premiers renforts avec une grande impatience, le coach marseillais sait aussi qu’il va encore perdre des joueurs, y compris un jeune du centre de formation ?
Le Betis fait une offre pour Antoine Valero
C’est possible, sachant qu’Antoine Valero est fortement courtisé en cette fin de mercato d'été. Depuis plusieurs semaines, le jeune attaquant de 18 ans est effectivement suivi de très près par le Racing Club de Lens mais aussi et surtout le Betis. Et selon les informations de L’Equipe, le club de Séville est officiellement passé à l’attaque pour tenter de s’attacher les services du jeune espoir français. Histoire d’attirer le joueur encore sous contrat stagiaire, le Betis a proposé une offre de 500 000 euros à la direction sportive marseillaise au cours des dernières heures.
L’OM veut garder sa pépite
Une proposition qui ne devrait pas suffire à faire craquer l’OM, sachant que Marseille « souhaite le conserver ». En effet, Marseille « a récemment fait une proposition de contrat pro au jeune habitué des équipes de France ». De quoi renforcer l’idée que le club phocéen veut, en cette période de crise financière, plus se baser sur ses talents du centre de formation. Dans l'incapacité de faire de gros transferts comme par le passé, Marseille n'aura de toute façon pas d'autre choix que de faire confiance à ses jeunes. Donc autant dire que ce dossier Valero va peut-être pouvoir servir d'exemple pour lancer le nouveau projet marseillais.