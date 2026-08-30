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Benzema va quitter Al-Hilal, pour aller où ?

Arabie Saoudite30 août , 19:00
parGuillaume Conte
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A quelques jours de la fin du mercato en Arabie saoudite, Karim Benzema va résilier son contrat avec Al-Hilal. Il avait pourtant rejoint l’un des clubs phares du championnat cet hiver après avoir demandé à quitter Al-Ittihad mais il n’a jamais fait l’unanimité, notamment chez les dirigeants qui voulaient s’en séparer cet été. A 39 ans, l’attaquant français a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite et se cherche un nouveau défi. 
Selon Fabrizio Romano, son souhait n’est pas de revenir en Europe, mais de rester en Saudi Pro League. Ou bien de prendre sa retraite en dernier recours s'il ne trouve pas preneur dans le championnat saoudien. 
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Pour ça aussi tu affirmes sans savoir. Une constante chez toi.

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Le twist qu'a pris la défense marseillaise !... Mdr

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JE ME RÉGALE 🤣👍

VAR, rouge, hors-jeu, pénalty, Rennes-Le Mans fait halluciner Pierre Ménès

Non... Nasser achète les arbitres. Après les arbitres font ce qu'ils peuvent pour que cela ne se voit pas trop. ^^

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Quelle merveille de défenseur central ce Kondogbia!!!

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