Benzema va quitter Al-Hilal, pour aller où ?

Pour ça aussi tu affirmes sans savoir. Une constante chez toi.
Le twist qu'a pris la défense marseillaise !... Mdr
JE ME RÉGALE 🤣👍
Non... Nasser achète les arbitres. Après les arbitres font ce qu'ils peuvent pour que cela ne se voit pas trop. ^^
Quelle merveille de défenseur central ce Kondogbia!!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
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|3
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|4
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|1
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|5
|4
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|1
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|1
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|5
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|4
|-2
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|2
|0
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|0
|3
|-3
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|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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🚨👋🏼 BREAKING: Karim Benzema has decided to leave Al Hilal with mutual contract termination agreed today. Benzema to announce his decision on future soon; options include retirement or playing in another Saudi club. No European return.