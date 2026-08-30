L1 : Rennes s’arrache pour battre Le Mans

L1 : Rennes s’arrache pour battre Le Mans

Ligue 130 août , 19:18
parGuillaume Conte
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Première victoire de la saison pour le Stade Rennais, qui a eu toutes les peines du monde pour venir à bout d'une équipe du Mans très joueuse (3-2).
Rapidement en tête avec deux buts d’avance, le Stade Rennais s’est progressivement fait rejoindre en seconde période. Après l’expulsion de Sidibé 30 secondes après son entrée en jeu, la domination bretonne a été totale. Blas a trouvé deux fois les montants mais Rennes a eu besoin d’un penalty dans les arrêts de jeu en raison d’une main pour voir Lepaul marquer le but de la victoire sur pénalty (3-2).
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Derniers commentaires

Monaco - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu as vu la défense de l'OM comment elle vient de prendre la marrée sur ce superbe but du Monégasque, Paris Bruner ? Mdr Tu n'as pas mal quand tu t'assoies ?! 😆

Monaco - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Perso, j'aurais préféré un nul mais un 4-0 on verra des buts.

Monaco - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Un petit 4-0 serait un régal 😉

Monaco - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Très joli deuxième but.

Monaco - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Pour ça aussi tu affirmes sans savoir. Une constante chez toi.

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