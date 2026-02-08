Serie A : L'Inter atomise Sassuolo et prend ses aises en tête

24e journée de Serie A :

Mapei Stadium.

Sassuolo - Inter Milan : 0-5.

Buts : Bisseck (11e), Marcus Thuram (28e), Lautaro Martinez (50e), Akanji (54e), Luis Henrique (89e) pour l’Inter.

Expulsion : Matic (54e) pour Sassuolo.

Grâce à cette victoire écrasante, l’Inter de Cristian Chivu conforte sa place de leader en Serie A en prenant huit points d’avance sur le Milan AC, qui a un match en moins. Naples, troisième, est à neuf longueurs dans la course au titre, qui semble déjà promis à l’Inter.