Zuriko Davitashvili - AS Saint-Etienne

L'ASSE et Davitashvili, une annonce fracassante

ASSE20 déc. , 9:00
parClaude Dautel
Meilleur buteur de l'ASSE cette saison, Zuriko Davitashvili était cité comme l'un des joueurs pouvant quitter les Verts au mercato d'hiver. Mais, le dossier est définitivement réglé.
Là où Lucas Stassin semble se morfondre en Ligue 2 et laisse son père faire des déclarations désagréables avec l'AS Saint-Etienne, Zuriko Davitashvili a lui décidé de se donner à fond. Même si effectivement, l'attaquant géorgien aurait bien aimé jouer en Ligue 1, il se donne désormais à fond pour le maillot vert. La preuve, cette saison, il est simultanément le meilleur buteur de l'ASSE avec 8 buts et de Ligue 2 à égalité avec Tawfik Bentayeb (Troyes). Alors forcément, à l'approche du mercato d'hiver, et alors que l'équipe d'Eirik Horneland n'arrive pas à faire la différence dans la course à la montée, des questions sur l'avenir de Zuriko Davitashvili se posent. Contre toute attente, à moins de deux semaines de l'ouverture du marché des transferts, l'entraîneur et l'attaquant ont franchement indiqué que l'attaquant ne partirait pas.

« On a réglé le problème », l'ASSE n'a aucun doute

Avant le déplacement de dimanche à Nice, en Coupe de France, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a reconnu que tout était à présent réglé entre Zuriko Davitashvili et lui. Après évoqué les soubresauts de l'été dernier, lorsque le Géorgien et Lucas Stassin ont été annoncés un peu partout, Eirik Horneland a confirmé qu'en janvier, il n'y aurait aucun sujet Davitashvili à l'ASSE. « On a réglé le problème », a clairement précisé le technicien stéphanois en conférence de presse. Et, présent lui aussi face aux médias, le buteur des Verts a confié qu'il avait tourné définitivement le dos à toutes ses histoires de mercato, du moins cette saison. 
« Je ne pense pas au mercato, je suis un joueur de Saint-Étienne et je me donne à fond. Offensivement, je peux faire encore nettement mieux malgré ces huit buts. Et défensivement, j’ai aussi ma part dans nos difficultés. C’est un effort collectif et prendre moins de buts, nous aurait sans doute permis d’avoir six ou neuf points de plus », a précisé Zuriko Davitashvili. Ce dernier, qui sera titulaire en Coupe de France face à Nice, aura l'occasion de montrer à tout le monde qu'il n'a rien perdu de ses qualités et peut pousser l'ASSE vers la Ligue 1 avant de décider en juin prochain de quoi sera fait son avenir.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

